من قلب مدينة عدن الساحلية النابضة بالحياة إلى أكواب الشاي حول العالم، يشتهر الشاي العدني اليمني بمذاقه الغني والكريمي، كما يعد كنزا صحيا طبيعيا.



يتم تحضير الشاب بمزيج من الحليب والتوابل مثل الهيل والقرنفل والقرفة، وأحيانا جوزة أو الزعفران، ليكون أكثر من مجرد مشروب دافئ، بل تجربة تقليدية غنية بالفوائد الصحية.

والشاي العدني هو مشروب دافئ ولذيذ وصحي، يجمع الحليب والشاي الأسود والتوابل مثل الهيل والقرفة والقرنفل، وأحيانا جوزة الطيب أو الزعفران.

يقلل الهيل والقرنفل الانتفاخ ويحفزان الإنزيمات الهاضمة، ويهدئ الحليب والقرفة المعدة ويخففان الحموضة، وتناول كوبا منه بعد الوجبات يعزز الهضم الطبيعي.

كما وأن القرفة والقرنفل والهيل غنية بمضادات الأكسدة وتخفف الالتهاب، وقد يحسن الزعفران المزاج، ما يجعل الشاي العدني معززا للمناعة ويقي من الأمراض الموسمية.

وتخفض القرفة والدهون الثلاثية، ويدعم القرنفل القلب، بينما يساهم الشاي الأسود في صحة الشرايين، لتكون النتيجة مشروبا مفيدا للقلب عند تناوله باعتدال.

كما ويوفر الشاي الأسود كافيين معتدل واليانتينين لليقظة الهادئة، وتحفز التوابل الحواس، بينما يمنح الحليب شعورا بالشبع والتركيز، ما يجعل الشاي العدني منشط طبيعي دون قلق.

وتخفف القرفة والهيل القلق، ويعزز الزعفران المزاج، كما أن طقس تحضير الشاي واحتسائه يمنح لحظة استرخاء وراحة نفسية وسط ضغوط الحياة اليومية.

ويقاوم الهيل والقرنفل رائحة الفم ويعززان صحة اللثة، بينما يفتح البخار الدافئ المجاري التنفسية ويخفف الاحتقان والسعال، خاصة في الشتاء والخريف.

وتساعد القرفة على تنظيم السكر في ، وقد تقلل البوليفينولات في الشاي الأسود الدهون مع الوقت، ما يجعل الشاي العدني مشروب مغذي يحد من الرغبة الشديدة في الطعام. (سبوتنيك)