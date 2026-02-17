تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

خلال رمضان...5 منتجات أساسية لترطيب البشرة

Lebanon 24
17-02-2026 | 07:25
A-
A+
خلال رمضان...5 منتجات أساسية لترطيب البشرة
خلال رمضان...5 منتجات أساسية لترطيب البشرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

مع حلول شهر رمضان، تحتاج البشرة إلى عناية مضاعفة، خاصة من ناحية الترطيب، نظرًا لقلة شرب الماء وتغير مواعيد النوم وروتين الحياة اليومية، ما قد يؤدي إلى جفاف البشرة وفقدان مرونتها. وللحفاظ على نضارة وإشراقة البشرة طوال فترة الصيام، يُنصح باتباع روتين عناية غني بالترطيب يتماشى مع أجواء الشهر الكريم.

وقد جمع خبراء التجميل خمس منتجات يمكن إضافتها لروتين العناية اليومي خلال رمضان:

  1. كريم وسيروم L’Oréal paris Revitalift Glass Skin Liquid Cream:
    يعمل على ترطيب البشرة بعمق ويجمع بين فوائد السيروم والكريم في منتج واحد، ويحتوي على حمض الهيالورونيك ومزيج من الفيتامينات لتقليل الخطوط الرفيعة وتحسين ملمس البشرة.

  2. كريم Water Bank Blue Hyaluronic من Laneige:
    غني بالهيالورونيك، يمتص بسرعة ويحتفظ بالرطوبة داخل البشرة لفترة طويلة دون الحاجة لإعادة التطبيق المستمرة.

  3. سيروم Hydrating B5 Gel من SkinCeuticals:
    يُغذي البشرة ويرطبها بفضل حمض الهيالورونيك وفيتامين B5، ويعيد نعومة ومرونة البشرة المتأثرة بالجفاف أثناء الصيام.

  4. منظف البشرة Hydrating Facial Cleanser من CeraVe:
    يغسل البشرة بلطف مع الحفاظ على زيوتها الطبيعية، ويحتوي على السيراميد وحمض الهيالورونيك لإزالة الأوساخ والمكياج مع تعزيز الترطيب من العمق.

  5. سيروم تحت العين All About Eyes من Clinique:
    يرطب منطقة تحت العين ويعمل على تفتيحها وتنعيمها، ويحتوي على فيتامين C وتقنية شبيهة بالريتينويد لتحسين مظهر الخطوط الرفيعة وتجديد البشرة.

اعتماد هذا الروتين اليومي خلال رمضان يساعد على تغذية البشرة وحمايتها من الجفاف والإجهاد، ويضمن لها مظهرًا صحيًا ومشرقًا طوال الشهر الكريم.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبراء ينصحون براحة البشرة للتخلص من إرهاق المنتجات
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:55:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إيمي سمير غانم تعود في شهر رمضان من خلال "هبد في هبد"
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:55:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"قيصرية" يفتح ملفات "التجارة الفاسدة" في أسواق الناصرية خلال رمضان
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:55:14 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: 5 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:55:14 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

المرأة

الروتين اليومي

الكريم

paris

ريتين

العين

ساسي

assi

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
12:15 | 2026-02-17
Lebanon24
07:14 | 2026-02-17
Lebanon24
04:18 | 2026-02-17
Lebanon24
02:14 | 2026-02-17
Lebanon24
00:05 | 2026-02-17
Lebanon24
23:00 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24