خلال رمضان...5 منتجات أساسية لترطيب البشرة

مع حلول شهر ، تحتاج البشرة إلى عناية مضاعفة، خاصة من ناحية الترطيب، نظرًا لقلة شرب الماء وتغير مواعيد النوم وروتين الحياة اليومية، ما قد يؤدي إلى جفاف البشرة وفقدان مرونتها. وللحفاظ على نضارة وإشراقة البشرة طوال فترة الصيام، يُنصح باتباع روتين عناية غني بالترطيب يتماشى مع أجواء الشهر .

وقد جمع خبراء التجميل خمس منتجات يمكن إضافتها لروتين العناية اليومي خلال رمضان:

كريم وسيروم L’Oréal Revitalift Glass Skin Liquid Cream:

يعمل على ترطيب البشرة بعمق ويجمع بين فوائد السيروم والكريم في منتج واحد، ويحتوي على حمض الهيالورونيك ومزيج من الفيتامينات لتقليل الخطوط الرفيعة وتحسين ملمس البشرة. كريم Water Bank Blue Hyaluronic من Laneige:

غني بالهيالورونيك، يمتص بسرعة ويحتفظ بالرطوبة داخل البشرة لفترة طويلة دون الحاجة لإعادة التطبيق المستمرة. سيروم Hydrating B5 Gel من SkinCeuticals:

يُغذي البشرة ويرطبها بفضل حمض الهيالورونيك وفيتامين B5، ويعيد نعومة ومرونة البشرة المتأثرة بالجفاف أثناء الصيام. منظف البشرة Hydrating Facial Cleanser من CeraVe:

يغسل البشرة بلطف مع الحفاظ على زيوتها الطبيعية، ويحتوي على السيراميد وحمض الهيالورونيك لإزالة الأوساخ والمكياج مع تعزيز الترطيب من العمق. سيروم تحت All About Eyes من Clinique:

يرطب منطقة تحت العين ويعمل على تفتيحها وتنعيمها، ويحتوي على فيتامين C وتقنية شبيهة بالريتينويد لتحسين مظهر الخطوط الرفيعة وتجديد البشرة.

اعتماد هذا خلال رمضان يساعد على تغذية البشرة وحمايتها من الجفاف والإجهاد، ويضمن لها مظهرًا صحيًا ومشرقًا طوال الشهر الكريم.