هذه الأخطاء تمنعكم من فقدان الوزن رغم اتباع الحمية.. تجنبوها

يؤكد خبراء التغذية أن أخطاء شائعة يقع فيها كثيرون أثناء اتباع الحميات قد تمنع انخفاض الوزن، رغم الالتزام والجهد المبذول.وتقول أخصائية التغذية آنا غروم، إن الحميات السريعة قد تبدو مغرية، خاصة بعد فترات الإجازات، لكنها غالبا ما تمنح نتائج قصيرة الأمد، وقد تُدخل متّبعيها في دائرة متكررة من الحميات غير الصحية. وتوضح أن فقدان الوزن المستدام يتطلب تغييرا شاملا في طريقة التفكير والعادات اليومية، وليس مجرد اتباع نظام غذائي مؤقت.إليكم أبرز الأخطاء الشائعة التي قد تمنع فقدان الوزن، وكيف يمكن تجنبها:تقليل الطعام بشكل مفرطيعد خفض السعرات الحرارية بصورة كبيرة من أكثر الأخطاء انتشارا. فبينما يعتمد فقدان الوزن على تحقيق عجز في السعرات الحرارية، فإن تقليل السعرات بشدة يدفع الجسم إلى إبطاء عملية الأيض وزيادة الشعور بالجوع كآلية دفاعية.إهمال تناول البروتينيساعد البروتين على تعزيز الشعور بالشبع وتحسين التمثيل الغذائي، إلا أن كثيرين يركزون على تقليل السعرات دون الاهتمام بمصدرها، ما يؤدي إلى الشعور بالجوع سريعا.نقص الألياف في النظام الغذائيتلعب الألياف دورا مهما في تنظيم الهضم والتحكم في مستويات السكر في وتعزيز الإحساس بالامتلاء. ويرتبط النظام الغذائي الغني بالألياف بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة، لذلك يُنصح باستبدال الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة والإكثار من الخضراوات والبقوليات.تجاهل السعرات الصغيرة المتفرقةقد تبدو اللقيمات السريعة أو الإضافات البسيطة غير مؤثرة، لكنها تتراكم مع الوقت. وتشير الدراسات إلى أن كثيرا من الأشخاص يقللون من تقدير السعرات التي يتناولونها يوميا، ما يجعل تتبع الطعام والانتباه للأكل غير الواعي خطوة مهمة.السعرات الحرارية في المشروباتتحتوي بعض المشروبات، خصوصا القهوة المحلّاة والعصائر والمشروبات الغازية، على كميات كبيرة من السعرات الحرارية قد تعادل وجبة كاملة. ويمكن تقليل هذا التأثير عبر اختيار أحجام أصغر أو مشروبات خالية من السكر.الاعتماد على تمارين الكارديو فقطرغم أهمية تمارين المشي والجري لتحسين اللياقة، فإن تمارين وبناء العضلات تساهم في رفع معدل الأيض وتحسين تكوين الجسم، ما يساعد على الوزن على المدى .الالتزام الصارم خلال الأسبوع والإفراط في عطلة نهاية الأسبوعيؤدي اتباع الحمية بصرامة ثم الإفراط في تناول الطعام لاحقا إلى إلغاء التقدم المحقق. ويُفضّل دمج الأطعمة المفضلة ضمن الخطة الغذائية بدل اتباع أسلوب الحرمان الكامل.تناول الطعام في أوقات غير مناسبةقد يكون الصيام المتقطع مفيدا لبعض الأشخاص، لكن تخطي وجبة الفطور لدى البعض قد يزيد الإفراط في تناول الطعام مساء ويؤثر في مستويات الطاقة والتركيز.تضخم حجم الحصص الغذائيةغالبا ما يخطئ الأشخاص في تقدير الكميات المناسبة، خاصة مع الأرز والمعكرونة والحبوب. ويساعد قياس الحصص مؤقتا على تكوين تصور أدق للكميات الملائمة.قلة النوميرتبط النوم غير الكافي باضطراب هرمونات الجوع وزيادة الرغبة في الأطعمة الغنية بالسكريات والسعرات، إضافة إلى انخفاض النشاط البدني، ما يعرقل فقدان الوزن.(روسيا اليوم)