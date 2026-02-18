ماذا يحدث لأمعائكم عند تناول الأطعمة الحارة بانتظام؟

عرف الأطعمة الحارة بنكهاتها القوية، لكنها تؤثر بشكل كبير على عملية الهضم وصحة الأمعاء، وفقًا لأبحاث حديثة. المركب الأساسي المسؤول عن الحرارة، الكابسيسين، يؤثر على الجهاز الهضمي بطرق قصيرة وطويلة المدى، ويقدم فوائد لبعض الأشخاص بينما يشكل تحديات لآخرين.



بالنسبة لمعظم الأفراد الأصحاء، فإن تناول الأطعمة الحارة بانتظام يُحتمل أن يكون مقبولًا وقد يقدم فوائد هضمية وأيضية. فقد ارتبط الكابسيسين بتحسين تنظيم الأيض، وانخفاض معدلات السمنة، وتقليل خطر داء من النوع الثاني.

وتشير الدراسات المخبرية إلى أن الجهاز الهضمي يمكنه التكيف مع التعرض المنتظم للكابسيسين، مع احتمال حدوث تغييرات في تركيب وتنوع ميكروبات الأمعاء التي قد تعزز صحة الأمعاء .



وتشمل الفوائد الأخرى التي لوحظت في الدراسات البشرية والحيوانية استقرار مستويات السكر في ، وتقليل ، بالإضافة إلى تأثيرات مضادة للالتهاب، ومضادة للأكسدة، وخافضة لضغط الدم.

وقد تساعد الأطعمة الحارة أيضًا في إدارة الوزن. تشير الأبحاث إلى أن الكابسيسين يمكن أن يبطئ من سرعة الأكل ويقلل من كمية السعرات المستهلكة. ففي إحدى الدراسات، تناول المشاركون وجبات معتدلة الحارة أخذوا قضمات أصغر، وأكلوا ببطء أكبر، وابتلعوا حوالي 18% سعرات أقل مقارنة بالوجبات الأقل حرارة. كما يبدو أن الكابسيسين يزيد من شعور الشبع ويقلل الرغبة في تناول الطعام بعد الوجبات، مما يحد من الإفراط في الأكل. (إرم نيوز)



