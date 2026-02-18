تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

باحثون يحذرون: الهواء الملوث قد يسرّع الشيخوخة الدماغية

Lebanon 24
18-02-2026 | 12:33
A-
A+
باحثون يحذرون: الهواء الملوث قد يسرّع الشيخوخة الدماغية
باحثون يحذرون: الهواء الملوث قد يسرّع الشيخوخة الدماغية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت دراسة علمية حديثة أن التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض Alzheimer's disease لدى كبار السن، في واحدة من أكبر الدراسات من نوعها حتى الآن.

وحلّل فريق بحثي من جامعة إيموري في الولايات المتحدة بيانات أكثر من 27 مليون شخص تتجاوز أعمارهم 65 عامًا خلال الفترة من عام 2000 إلى 2018، ووجدوا أن أولئك الذين يعيشون في مناطق يرتفع فيها مستوى الجسيمات الدقيقة الملوِّثة (المعروفة باسم «PM2.5») كانوا أكثر عرضة للإصابة بألزهايمر مقارنة بمن عاشوا في هواء أنظف.

وبحسب نتائج الدراسة المنشورة في دورية PLOS Medicine، فإن هذه الجسيمات الصغيرة التي تنبعث من عوادم المركبات، الانبعاثات الصناعية، وحرق الوقود الأحفوري يمكن أن تخترق الرئتين وتدخل مجرى الدم، مما يؤدي إلى التهاب وتوتر تأكسدي في الدماغ، وهو ما قد يسرّع التدهور العصبي المسبب للمرض.

وأكد الباحثون أن العلاقة بين التلوث وألزهايمر كانت قوية حتى بعد أخذ الأمراض المزمنة المصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والاكتئاب في الحسبان، ما يشير إلى تأثير مستقيم لتلوث الهواء على صحة الدماغ.

قال أحد الخبراء إن «هذه النتائج تعزز الأدلة المتزايدة على أن جودة الهواء لها تأثيرات أوسع على الصحة، تمتد لتشمل وظائف الدماغ والذاكرة مع التقدّم في العمر».

الخلاصة: لا يقتصر ضرر تلوث الهواء على الجهاز التنفسي؛ بل يمكن أن يكون عاملاً بيئيًا مهمًا يزيد من خطر الإصابة بألزهايمر مع التقدّم في السن، مما يسلّط الضوء على أهمية تحسين جودة الهواء كأحد سبل الوقاية من التدهور المعرفي.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منتجات تعطل عملية التمثيل الغذائي وتسرع الشيخوخة
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 21:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا دور الكوليسترول في تدهور صحة الكبد.. باحثون يحذرون
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 21:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير.. أعلاف ملوثة تضرب المزارع اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 21:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة… لقاح الحزام الناري قد يبطئ الشيخوخة البيولوجية
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 21:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

العلا

أن جو

جامع

الصن

عواد

دوري

زايد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-02-18
Lebanon24
09:16 | 2026-02-18
Lebanon24
08:30 | 2026-02-18
Lebanon24
07:39 | 2026-02-18
Lebanon24
04:07 | 2026-02-18
Lebanon24
01:00 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24