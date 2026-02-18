باحثون يحذرون: الهواء الملوث قد يسرّع الشيخوخة الدماغية

أظهرت دراسة علمية حديثة أن التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض Alzheimer's disease لدى كبار السن، في واحدة من أكبر الدراسات من نوعها حتى الآن.وحلّل فريق بحثي من جامعة إيموري في بيانات أكثر من 27 مليون شخص تتجاوز أعمارهم 65 عامًا خلال الفترة من عام 2000 إلى 2018، ووجدوا أن أولئك الذين يعيشون في مناطق يرتفع فيها مستوى الجسيمات الدقيقة الملوِّثة (المعروفة باسم «PM2.5») كانوا أكثر عرضة للإصابة بألزهايمر مقارنة بمن عاشوا في هواء أنظف.وبحسب نتائج الدراسة المنشورة في دورية PLOS Medicine، فإن هذه الجسيمات الصغيرة التي تنبعث من عوادم المركبات، الانبعاثات الصناعية، وحرق الوقود الأحفوري يمكن أن تخترق الرئتين وتدخل مجرى ، مما يؤدي إلى التهاب وتوتر تأكسدي في الدماغ، وهو ما قد يسرّع التدهور العصبي المسبب للمرض.وأكد الباحثون أن العلاقة بين التلوث وألزهايمر كانت قوية حتى بعد أخذ الأمراض المزمنة المصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والاكتئاب في الحسبان، ما يشير إلى تأثير مستقيم لتلوث الهواء على صحة الدماغ.قال أحد الخبراء إن «هذه النتائج تعزز الأدلة المتزايدة على أن جودة الهواء لها تأثيرات أوسع على الصحة، تمتد لتشمل وظائف الدماغ والذاكرة مع التقدّم في العمر».الخلاصة: لا يقتصر ضرر تلوث الهواء على الجهاز التنفسي؛ بل يمكن أن يكون عاملاً بيئيًا مهمًا يزيد من خطر الإصابة بألزهايمر مع التقدّم في السن، مما يسلّط الضوء على أهمية تحسين جودة الهواء كأحد سبل الوقاية من التدهور المعرفي.