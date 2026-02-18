تحذيرات صحية مع تزايد حالات الحصبة

تشهد بعض الدول في الفترة الأخيرة ارتفاعًا في حالات الإصابة بمرض Measles، وهو مرض فيروسي شديد العدوى ينتقل عبر الرذاذ التنفسي عند السعال أو . ويظهر عادةً على شكل حمى مرتفعة، سعال، التهاب في العينين، ثم طفح جلدي مميز ينتشر في أنحاء الجسم.ويرجع الخبراء هذا الارتفاع إلى تراجع معدلات التطعيم في بعض المناطق، إضافة إلى السفر والتنقل بين الدول. ويؤكد الأطباء أن لقاح الحصبة، ضمن لقاح الثلاثي الفيروسي (MMR)، يُعد الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية من المرض ومضاعفاته.وتدعو الجهات الصحية إلى الالتزام ببرامج التحصين، خاصة للأطفال، لتجنب تفشي العدوى وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الرضع وكبار السن.