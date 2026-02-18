تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

خبراء: خطر انتقال إنفلونزا الطيور للبشر لا يزال محدودًا

Lebanon 24
18-02-2026 | 23:00
A-
A+
خبراء: خطر انتقال إنفلونزا الطيور للبشر لا يزال محدودًا
خبراء: خطر انتقال إنفلونزا الطيور للبشر لا يزال محدودًا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تُعدّ Avian influenza، المعروفة بإنفلونزا الطيور، مرضًا فيروسيًا يصيب الطيور الداجنة والبرية، وتسببه فيروسات من نوع الإنفلونزا (A). وفي بعض الحالات النادرة، يمكن أن ينتقل إلى الإنسان، خاصة لدى من يتعاملون مباشرة مع الدواجن المصابة.

تظهر أعراض المرض لدى الطيور على شكل نفوق مفاجئ، انخفاض في إنتاج البيض، وتورم أو اضطرابات تنفسية. أما لدى الإنسان، فقد تتراوح الأعراض بين حمى وسعال وآلام في الحلق، وقد تتطور إلى مضاعفات خطيرة في الحالات الشديدة.

وتؤكد الجهات الصحية أن خطر انتقال العدوى إلى عامة الناس يبقى منخفضًا، مع التشديد على أهمية:

الالتزام بإجراءات السلامة في مزارع الدواجن.

طهي الدواجن والبيض جيدًا قبل تناولها.

الإبلاغ عن أي نفوق غير طبيعي للطيور.

تبقى المراقبة المستمرة والتدابير الوقائية أساس الحد من انتشار المرض وحماية الصحة العامة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما لا يخبركِ به خبراء التجميل: عادات تدمّر حاجز البشرة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
خبراء ينصحون براحة البشرة للتخلص من إرهاق المنتجات
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة إنتشار "إنفلونزا" الطيور في المزارع المصريّة؟
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: إسرائيل تبلغ عن تفشي سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة شمال البلاد
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24

التزام

فيروس

بريت

فيرو

اجنة

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-02-19
Lebanon24
00:37 | 2026-02-19
Lebanon24
00:23 | 2026-02-19
Lebanon24
15:36 | 2026-02-18
Lebanon24
12:33 | 2026-02-18
Lebanon24
09:30 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24