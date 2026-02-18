خبراء: خطر انتقال إنفلونزا الطيور للبشر لا يزال محدودًا

تُعدّ Avian influenza، المعروفة بإنفلونزا الطيور، مرضًا فيروسيًا يصيب الطيور الداجنة والبرية، وتسببه فيروسات من نوع الإنفلونزا (A). وفي بعض الحالات النادرة، يمكن أن ينتقل إلى الإنسان، خاصة لدى من يتعاملون مباشرة مع الدواجن المصابة.تظهر أعراض المرض لدى الطيور على شكل نفوق مفاجئ، انخفاض في إنتاج البيض، وتورم أو اضطرابات تنفسية. أما لدى الإنسان، فقد تتراوح الأعراض بين حمى وسعال وآلام في الحلق، وقد تتطور إلى مضاعفات خطيرة في الحالات الشديدة.وتؤكد الجهات الصحية أن خطر انتقال العدوى إلى عامة الناس يبقى منخفضًا، مع التشديد على أهمية:الالتزام بإجراءات السلامة في مزارع الدواجن.طهي الدواجن والبيض جيدًا قبل تناولها.الإبلاغ عن أي نفوق غير طبيعي للطيور.تبقى المراقبة المستمرة والتدابير الوقائية أساس الحد من انتشار المرض وحماية الصحة العامة.