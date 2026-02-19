تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
خبراء يوصون بنمط حياة صحي للحد من مخاطر السكري
Lebanon 24
19-02-2026
|
00:23
كشفت دراسة حديثة أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوع الثاني من
السكري
. وأوضح الباحثون أن تقليل السكريات والنشويات المكررة يساعد الجسم على ضبط مستوى السكر في
الدم
وتحسين حساسية الإنسولين، مما يحد من تطور المرض لدى الأشخاص المعرضين للخطر.
كما أشارت الدراسة إلى أن الجمع بين
النظام الغذائي
الصحي والنشاط البدني المنتظم يعزز النتائج بشكل أكبر، مؤكدة أن تغييرات بسيطة في نمط الحياة اليومية يمكن أن تساهم في الوقاية من السكري وتحسين الصحة العامة.
