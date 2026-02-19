خبراء يوصون بنمط حياة صحي للحد من مخاطر السكري

كشفت دراسة حديثة أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوع الثاني من . وأوضح الباحثون أن تقليل السكريات والنشويات المكررة يساعد الجسم على ضبط مستوى السكر في وتحسين حساسية الإنسولين، مما يحد من تطور المرض لدى الأشخاص المعرضين للخطر.كما أشارت الدراسة إلى أن الجمع بين الصحي والنشاط البدني المنتظم يعزز النتائج بشكل أكبر، مؤكدة أن تغييرات بسيطة في نمط الحياة اليومية يمكن أن تساهم في الوقاية من السكري وتحسين الصحة العامة.