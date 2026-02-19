تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
عادات سيئة تُدمر علاقة الشريكين تماماً
Lebanon 24
19-02-2026
|
02:00
photos
يمكن أن تُضعف بعض العادات الرابط بين الشخص وشريكة حياته تدريجياً دون أن يدرك ذلك. بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع "Global English Editing"، هناك ثماني عادات سيئة غالباً ما تُلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات:
1. النقد المُستمر
جزء من الطبيعة البشرية أن يكون هناك عيوب ونقائص. لكن عندما يُركز الشخص باستمرار على عيوب شريكة حياته، فإنها تتحول إلى طريقة سريعة لتدمير العلاقة. هناك فرق بين النقد البنّاء والتذمر المُستمر. يمكن أن يُشعر النقد شريك الحياة بالنقص وقلة التقدير والاستياء. ومع مرور الوقت، تتراكم هذه المشاعر وتؤدي إلى مشاكل خطيرة في العلاقة.
من الضروري التواصل، ولكن من المهم بنفس القدر أن يكون ذلك باحترام وبشكل بنّاء. نادراً ما يُحل النقد السلبي اليومي المشكلة، بل على العكس، يُبعد شريك الحياة.
2. رفض التواصل
إن التواصل ضروري للعلاقة تماماً كالهواء للتنفس. يجد البعض أحياناً أنه من الأسهل تجاهل كل شيء والتظاهر بأنه لا توجد مشاكل. يؤدي ذلك إلى زيادة المشاكل المتراكمة ويتسبب في استياء وتعاسة. تراكم المشاكل يجعلها كالجبل، يصعب التعامل معها أو حلها.
التواصل الواضح والصريح والصادق يمكن أن يساعد في معالجة المشاكل قبل أن تتفاقم. يمكن أن يكون الأمر غير مريح، ولكنه ضروري لأي علاقة قوية ودائمة.
3. نقص المساحة الشخصية
يمكن أن يؤدي التقارب المفرط أحياناً إلى الاختناق. إنه كالماء، ضروري للحياة، لكن الإفراط فيه يمكن أن يكون مضراً. تشير العديد من الدراسات إلى أن وجود مساحة شخصية في العلاقة يؤدي إلى شراكات أقوى وأكثر
سعادة
. يحتاج كل شخص إلى وقت لممارسة اهتماماته والاستمتاع بهواياته والحفاظ على استقلاليته. تزدهر أنجح العلاقات بالتوازن بين التقارب والاستقلالية. إن الأمر يتعلق بتواجد الزوجين معاً دون فقدان الذات.
4. التمسك بالضغينة
إن التمسك بالضغينة أشبه بشرب السم وانتظار مرض الطرف الآخر. إنها نارٌ بطيئة الاشتعال تُنخر في صميم العلاقات الزوجية. يوجد لدى الجميع ضغائن وسوء فهم وخلافات. إنها جزء لا يتجزأ من العلاقات الإنسانية. ترك هذه الضغائن تتفاقم، بدلاً من مناقشتها وحلها، لا يُؤدي إلا إلى قلبٍ مثقلٍ وتوترٍ شديد.
