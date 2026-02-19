تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

قد تبدو غريبة للبعض.. طرق فريدة يفكر بها الأذكياء

Lebanon 24
19-02-2026 | 04:00
A-
A+
قد تبدو غريبة للبعض.. طرق فريدة يفكر بها الأذكياء
قد تبدو غريبة للبعض.. طرق فريدة يفكر بها الأذكياء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُنظر إلى الذكاء غالباً على أنه كفاءة ذهنية. يميل الكثيرون إلى تخيل الشخص الذكي على أنه سريع الاستجابة وله آراء قوية ويرى الأمور بوضوح. لكن بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع "سايكولوجي توداي" Psychology Today، لا يُشترط أن يكون الأشخاص ذوو الذكاء العالي أسرع أو أكثر هدوءاً أو حسماً. أحياناً، تكون عقولهم أكثر انشغالاً وأبطأ وأكثر تشتتاً.

يمكن أن يساء فهم الأشخاص ذوي القدرات المعرفية العالية لمجرد أن عاداتهم الذهنية لا تبدو دائماً كما يتوقع الكثيرون أن يكون عليه الذكاء. تُصنف هذه الميول على أنها إفراط في التفكير أو تردد أو حيرة، بينما هي في الواقع تعكس معالجة معرفية أعمق. والتفسير كما يلي:
1- تخيل سيناريوهات مستقبلية

يعتقد البعض أن إعادة تمثيل المحادثات في أذهانهم أو تخيل محادثات مستقبلية مختلفة باستمرار هو عرض من أعراض القلق أو الاجترار الفكري. وبالطبع، يمكن أن يكون كذلك صحيحاً. لكن ما ثبت أيضاً هو أن إعادة تمثيل المحادثات ذهنياً هي وظيفة من وظائف المحاكاة الذهنية المتقدمة.

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص ذوي الذكاء العالي قادرون على معالجة سيناريوهات "ماذا لو؟" متعددة في آن واحد، مما يساعدهم على استشراف المستقبل وتحديد المخاطر الخفية والتخطيط لأفعالهم.

يتطلب هذا النمط من التفكير قدراً كبيراً من الذاكرة العاملة لأن الدماغ لا يدور في حلقة مفرغة، بل يختبر كل احتمال يخطر بباله. ويمكن أن يكون هذا هو السبب في أن هؤلاء الأشخاص يبدون غارقين في أفكارهم، حتى عندما يكونون بمفردهم. فأدمغتهم تعالج التفاعلات الاجتماعية وتداعيات كل خيار محتمل عليهم اتخاذه.
2- تقبّل فكرتين مُتناقضتين

يشعر مُعظم الأشخاص بالتنافر تجاه المعتقدات المُتناقضة لأنهم يُفكّرون فيها كمشاكل تحتاج إلى حل. إنهم يجدون طُرقاً لتبسيطها أو تبريرها، وغالباً ما يكونون مُتحمّسين لتبنّي جانب ما. في المقابل، يكون الأشخاص ذوو الذكاء العالي غالباً قادرين على تحمّل هذا الشعور بعدم الارتياح لفترة أطول.

يُمكن للأشخاص ذوي القدرات الإدراكية العالية تقييم وجهات نظر مُتعدّدة وجيهة في آن واحد، حتى لو كانت مُتعارضة. لا يُسرعون إلى اتخاذ قرارات؛ بل يسمحون لوجهات النظر المُتنافسة بالتعايش بينما يُقيّم الفرد الأدلة لفترة غير مُحدّدة في كثير من الأحيان.
3- الإجابات تستغرق وقتاً أطول

تُعتبر السرعة في كثير من الأحيان مؤشراً على الذكاء؛ إذ يُفترض أن المفكرين السريعين هم مفكرون أذكياء. ولكن يُظهر علم النفس المعرفي باستمرار أن إحدى السمات المميزة للذكاء العالي ليست السرعة، بل التحكم.

تُفرّق نظريات المعالجة المزدوجة للإدراك بين التفكير السريع والحدسي والتفكير التحليلي الأبطأ. وبينما يستخدم الجميع كلا النظامين، فإن الأفراد الأكثر ذكاءً أكثر قدرة على كبح الاستجابات التلقائية عندما يشعرون بأنها يمكن أن تكون مُضللة.

توصلت دراسة، أُجريت عام 2022، أن ارتفاع مستوى الذكاء يُنبئ بميل أكبر للتوقف وتجاوز الحدس والانخراط في التفكير المُتعمّد، خاصةً عندما تكون المشكلات مُعقدة أو مُخالفة للحدس. يكون الأفراد الأذكياء أبطأ في مثل هذه الحالات لأنهم يُراقبون تفكيرهم.

يمكن أن يُساء فهم هذا التوقف. ففي الفصول الدراسية والاجتماعات والمقابلات، يُفسّر التردد أحياناً على أنه عدم يقين أو نقص في المعرفة. ولكن في كثير من الحالات، يعكس ذلك إدراكاً بأن الإجابة الأولى ليست دائماً هي الأفضل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيم جونغ أون يشرف على إعلان منظومة صاروخية "فريدة من نوعها"
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 13:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو لنيويورك تايمز: مسؤولو فنزويلا سيحظون بفرصة فريدة وتاريخية لتقديم خدمة عظيمة للبلاد ونأمل أن ينتهزوها
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 13:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رائحة غريبة قد تكون علامة مبكرة للسرطان… ما الأعراض التي لا يجب تجاهلها؟
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 13:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عبر الخواتم الذكية.. نظام فريد للتعامل مع نوبات الصداع النصفي
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 13:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24

المستقبل

ماذا لو

لي لي

سايكو

قادري

هنية

درون

حيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-19
Lebanon24
02:00 | 2026-02-19
Lebanon24
00:37 | 2026-02-19
Lebanon24
00:23 | 2026-02-19
Lebanon24
23:00 | 2026-02-18
Lebanon24
15:36 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24