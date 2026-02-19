تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

ما هو دور تنظيف فروة الرأس في الحفاظ على شعر صحي؟

Lebanon 24
19-02-2026 | 04:00
A-
A+
ما هو دور تنظيف فروة الرأس في الحفاظ على شعر صحي؟
ما هو دور تنظيف فروة الرأس في الحفاظ على شعر صحي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا تقتصر العناية بالشعر على خصلاته وأطرافه ولكن للجذور دوراً أساسياً في هذا المجال، ففروة الرأس هي بمثابة التربة لحديقة الشعر. وإذا كانت مسدودة بتراكمات المنتجات، والإفرازات الزهمية، وخلايا الجلد الميتة فلن ينمو الشعر بشكل صحي. إذا كنتم تعانون من حكة في فروة الرأس، أو قشرة عنيدة، أو فقدان للحيوية فقد حان الوقت لتجربة أساليب فعالة لتنظيف فروة الرأس والحفاظ على شعر صحي.
يساعد تنظيف فروة الرأس بانتظام، على تهيئة بيئة مثالية لنمو الشعر وتعزيز الدورة الدموية. وهذا يعني وصول المزيد من العناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر.

عندما تحتاج فروة الرأس إلى تنظيف عميق:
تشير بعض العلامات إلى أن فروة الرأس تحتاج إلى تنظيف عميق، وأبرزها: حكة مستمرة، ظهور قشرة واضحة، شعر دهني حتى بعد الغسل، شعر خفيف أو بطيء النمو، شعور بشد أو عدم راحة في فروة الرأس، تراكم منتجات الشعر مما يجعل هذا الأخير يبدو باهتاً. إذا كانت بعض هذه الأعراض مألوفة لديكم، فقد يكون تنظيف بصيلات الشعر بشكل صحيح هو الحل الأمثل لاستعادة شعر صحي.
يلعب تحديد نوع فروة الرأس دوره في اختيار طرق التنظيف التي ستمنحها أفضل النتائج. وهو أساسي لتبني روتين فعال للعناية بها. قد تبدو فروة الرأس الجافة وقشرة الشعر متشابهتين، لكنهما تتطلبان أساليب علاج مختلفة تماماً. إذ تصبح فروة الرأس جافة عندما لا ينتج جلدها ما يكفي من الزيوت الطبيعية، مما يؤدي إلى شعور بالشد وظهور قشور بيضاء صغيرة أما قشرة الرأس فتنتج عادةً عن نمو فطريات. وهي تسبب ظهور قشور صفراء أكبر حجما قد تكون دهنية.

- أفضل الأساليب لتنظيف فروة الرأس:
تتنوع أساليب تنظيف فروة الرأس بتنوع مشاكلها وحاجاتها. إليكم أبرزها:

1- إتقان تقشير فروة الرأس:
يمكن تشبيه تقشير فروة الرأس بالتقشير الذي يتم تنفيذه على بشرة الوجه. فهو يمنح فروة الرأس انطلاقةً جديدة في حال تنفيذه بشكل صحيح ولا يحتاج إلى منتجات باهظة الثمن. يكفي مزج القليل من السكر البني مع الشامبو الذي تستعملونه عادةً لمفعول مقشر لطيف. يمكن أيضاً تجربة ملح البحر الممزوج بزيت جوز الهند لتنظيف أعمق. يساعد تدليك فروة الرأس لمدة لا تزيد عن خمس دقائق خلال تطبيق هذه الخلطات على زيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر مما يعزز نموه.


2- اختيار الشامبو المنقي المناسب:
يؤمن الشامبو المنقي تنظيفاً عميقاً لفروة الرأس على عكس أنواع الشامبو العادية التي تركز على التنظيف اليومي اللطيف. تم تصميم الشامبو المنقي لإزالة التراكمات العنيدة وإعادة التوازن إلى فروة الرأس. ينصح باختياره بمكونات مثل حمض الساليسيليك لتقشير لطيف، أو زيت شجرة الشاي لخصائصه المضادة للميكروبات. على أن يتم استعمال هذا الشامبو مرة واحدة أسبوعياً لدى استخدام الكثير من منتجات تصفيف الشعر أو كان الشعر دهنياً. أما في حالة الشعر الجاف والمعالج كيميائياً فيكفي استعماله مرة واحدة شهرياً.

3- طرق طبيعية لتنظيف فروة الرأس:
ممكن للأساليب الطبيعية في تنظيف فروة الرأس أن تكون فعالة للغاية. إذ يتميز زيت جوز الهند بخصائص مضادة للميكروبات تساعد في علاج مشاكل الفطريات، فيما يمكن لزيت شجرة الشاي أن يحد من التهيج والالتهاب. ينصح بتدليك القليل من الزيت على فروة الرأس وتركه لمدة نصف ساعة قبل غسل الشعر بالشامبو.

يساعد خل التفاح أيضاً في موازنة حموضة فروة الرأس كما يساعد على تذويب تراكمات منتجات التصفيف. ينصح بمزج جزء واحد من خل التفاح مع ثلاثة أجزاء من الماء وسكب المزيج على فروة الرأس بعد غسلها بالشامبو على أن يتم شطفها جيداً بعد ذلك.

4- اعتماد روتين مستدام للعناية:
يشكل الانتظام أحد أساسيات العناية بفروة الرأس، وليس بالضرورة أن يكون الروتين المعتمد معقداً في هذا المجال. يمكن البدء باعتماد تنظيف عميق أسبوعياً بالأساليب التي ذكرناها سابقاً ثم المحافظة على روتين عناية يومي لطيف. ثم استخدام حمام زيت قبل الشامبو إذا كانت فروة الرأس جافة واستخدام شامبو منقي للتخلص من التراكمات، ولا تنسوا استخدام بلسم مرطب على أطراف الشعر.
5- اعتماد نمط حياة يدعم صحة فروة الرأس:
ينعكس أسلوب الحياة على صحة فروة الرأس، فالنظام الغذائي ومستويات التوتر، وحتى غطاء الوسادة كلها عوامل تنعكس على صحة فروة الرأس. ولذلك ينصح بالحفاظ على رطوبة الجسم من الداخل وتناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، بالإضافة إلى محاولة التخفيف من حدة التوتر عبر ممارسة الرياضة وتغيير غطاء الوسادة بانتظام حفاظاً على نظافته.

6- التغيير في الروتين عند الحاجة:
يمكن لحاجات فروة الرأس أن تتبدل مع تغيير الفصول، أو الهرمونات، أو نمط الحياة. ما يكون مناسباً في فصل الشتاء قد لا يكون كذلك في الصيف، وما كان مناسباً في العشرينات من العمر قد يحتاج إلى تعديل في الثلاثينات. ولذلك يجب الانتباه إلى كيفية استجابة فروة الرأس للعلاجات المختلفة مع إجراء تعديلات على روتين العناية بما يتناسب مع حاجاتها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صيادو صيدا والبلدية.. حملة تنظيف للحفاظ على نظافة المرفأ التاريخي
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 13:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو السر وراء شعور الانتعاش بعد تنظيف الأسنان بمعجون النعناع؟
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 13:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: 200 سجين ينتمون لداعش فروا من معتقل الشدادي
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 13:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: أكثر من 200 ضابط تابعين لنظام الأسد فروا إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 13:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

إذا كنت

اللطيف

الرياض

الدورة

الهند

الشام

العلا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-19
Lebanon24
02:00 | 2026-02-19
Lebanon24
00:37 | 2026-02-19
Lebanon24
00:23 | 2026-02-19
Lebanon24
23:00 | 2026-02-18
Lebanon24
15:36 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24