8 أطعمة أساسية لبشرة وشعر وأظافر صحية

أظهرت تقارير صحية حديثة أن العناية بالبشرة والشعر والأظافر لا تبدأ من مستحضرات التجميل فحسب، بل من اليومي، في ظل تأكيدات علمية بأن هذه العناصر الثلاثة ترتكز على بنية بروتينية مشتركة، أبرزها الكيراتين والكولاجين.

وأوضح خبراء تغذية أن إدراج أطعمة غنية بالعناصر الأساسية يسهم في دعم صحة الجلد وتعزيز نمو الشعر وتقوية الأظافر في آن واحد، مشيرين إلى ثمانية أطعمة وُصفت بـ"الذهبية" لما تحتويه من مغذيات مركزة.

الأسماك الدهنية في الصدارة

تأتي الأسماك الدهنية مثل والماكريل والسردين في مقدمة القائمة، لاحتوائها على أحماض 3 الدهنية التي تقلل الالتهابات، وتمنح البشرة ترطيبًا داخليًا، وتدعم لمعان الشعر، إضافة إلى غناها بفيتامين E المضاد للأكسدة.

الأفوكادو لتعزيز الكولاجين

كما يُعد الأفوكادو مصدرًا غنيًا بفيتاميني C وE، اللذين يعملان معًا على تحفيز إنتاج الكولاجين، إلى جانب احتوائه على دهون صحية تعزز نضارة البشرة ومرونتها.

البيض لدعم الكيراتين

ويؤكد مختصون أن البيض يوفر جرعة عالية من البروتين والبيوتين (فيتامين B7)، وهو عنصر أساسي لإنتاج الكيراتين المسؤول عن قوة الشعر والأظافر، فيما يؤدي نقصه إلى هشاشتها.

البطاطا الحلوة لحماية الخلايا

تتميز البطاطا الحلوة باحتوائها على البيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، الضروري لنمو الخلايا ومنع جفاف الجلد.

المكسرات والبذور لمضادات الأكسدة

وتوفر المكسرات، خاصة اللوز وبذور دوار الشمس، معادن مهمة مثل الزنك والمغنيسيوم، التي تدعم دورة نمو الشعر وصحة الأظافر، إضافة إلى فيتامين E الذي يحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

الفلفل الملون لتعزيز المرونة

الفلفل الأحمر والأصفر غني بفيتامين C، الذي يربط ألياف الكولاجين ببعضها، ما يحافظ على مرونة البشرة ويحد من تكسر الأظافر.

البقوليات لمكافحة التساقط

وتعد الفاصوليا والعدس مصادر نباتية ممتازة للحديد والزنك والبيوتين، حيث يضمن الحديد وصول الأكسجين إلى بصيلات الشعر، ما يقلل من التساقط المرتبط بفقر .

الحمضيات والتوتيات لمحاربة الشيخوخة

وتختتم القائمة بالحمضيات والتوتيات الغنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الناتجة عن التعرض للشمس والتلوث، ما يحد من الشيخوخة المبكرة وبهتان الشعر.

وأكد الخبراء أن نتائج التغذية الصحية لا تظهر بشكل فوري، بل تحتاج إلى انتظام واستمرارية، إذ ينمو الشعر والأظافر بوتيرة بطيئة تتأثر مباشرة بجودة الغذاء. ويخلص المختصون إلى أن تبني نظام غذائي متوازن يشكل أساس ما يمكن تسميته بـ"الجمال المستدام"، القائم على صحة الخلايا قبل أي تدخل تجميلي خارجي.