تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

8 أطعمة أساسية لبشرة وشعر وأظافر صحية

Lebanon 24
19-02-2026 | 16:00
A-
A+
8 أطعمة أساسية لبشرة وشعر وأظافر صحية
8 أطعمة أساسية لبشرة وشعر وأظافر صحية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أظهرت تقارير صحية حديثة أن العناية بالبشرة والشعر والأظافر لا تبدأ من مستحضرات التجميل فحسب، بل من النظام الغذائي اليومي، في ظل تأكيدات علمية بأن هذه العناصر الثلاثة ترتكز على بنية بروتينية مشتركة، أبرزها الكيراتين والكولاجين.

وأوضح خبراء تغذية أن إدراج أطعمة غنية بالعناصر الأساسية يسهم في دعم صحة الجلد وتعزيز نمو الشعر وتقوية الأظافر في آن واحد، مشيرين إلى ثمانية أطعمة وُصفت بـ"الذهبية" لما تحتويه من مغذيات مركزة.

الأسماك الدهنية في الصدارة

 

تأتي الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين في مقدمة القائمة، لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل الالتهابات، وتمنح البشرة ترطيبًا داخليًا، وتدعم لمعان الشعر، إضافة إلى غناها بفيتامين E المضاد للأكسدة.

الأفوكادو لتعزيز الكولاجين

 

كما يُعد الأفوكادو مصدرًا غنيًا بفيتاميني C وE، اللذين يعملان معًا على تحفيز إنتاج الكولاجين، إلى جانب احتوائه على دهون صحية تعزز نضارة البشرة ومرونتها.

البيض لدعم الكيراتين

 

ويؤكد مختصون أن البيض يوفر جرعة عالية من البروتين والبيوتين (فيتامين B7)، وهو عنصر أساسي لإنتاج الكيراتين المسؤول عن قوة الشعر والأظافر، فيما يؤدي نقصه إلى هشاشتها.

البطاطا الحلوة لحماية الخلايا

 

تتميز البطاطا الحلوة باحتوائها على البيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، الضروري لنمو الخلايا ومنع جفاف الجلد.

المكسرات والبذور لمضادات الأكسدة

 

وتوفر المكسرات، خاصة اللوز وبذور دوار الشمس، معادن مهمة مثل الزنك والمغنيسيوم، التي تدعم دورة نمو الشعر وصحة الأظافر، إضافة إلى فيتامين E الذي يحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

الفلفل الملون لتعزيز المرونة

 

الفلفل الأحمر والأصفر غني بفيتامين C، الذي يربط ألياف الكولاجين ببعضها، ما يحافظ على مرونة البشرة ويحد من تكسر الأظافر.

البقوليات لمكافحة التساقط

 

وتعد الفاصوليا والعدس مصادر نباتية ممتازة للحديد والزنك والبيوتين، حيث يضمن الحديد وصول الأكسجين إلى بصيلات الشعر، ما يقلل من التساقط المرتبط بفقر الدم.

الحمضيات والتوتيات لمحاربة الشيخوخة

 

وتختتم القائمة بالحمضيات والتوتيات الغنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الناتجة عن التعرض للشمس والتلوث، ما يحد من الشيخوخة المبكرة وبهتان الشعر.

وأكد الخبراء أن نتائج التغذية الصحية لا تظهر بشكل فوري، بل تحتاج إلى انتظام واستمرارية، إذ ينمو الشعر والأظافر بوتيرة بطيئة تتأثر مباشرة بجودة الغذاء. ويخلص المختصون إلى أن تبني نظام غذائي متوازن يشكل أساس ما يمكن تسميته بـ"الجمال المستدام"، القائم على صحة الخلايا قبل أي تدخل تجميلي خارجي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكركديه… زهرة سحرية لبشرة صحية وشعر قوي
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 00:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
8 أطعمة تدعم الصحة النفسية وتحسن المزاج
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 00:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ستريدا جعجع ترأس لقاء طلاب الطب في بشرّي: تطوير القطاع الصحي مسؤولية مشتركة
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 00:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
زيت بذور اليقطين...سر الشعر الصحي
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 00:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

المرأة

النظام الغذائي

السلمون

الأفوكا

أوميغا

على بن

شيرين

ماكري

الذهب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-19
Lebanon24
14:00 | 2026-02-19
Lebanon24
10:18 | 2026-02-19
Lebanon24
09:02 | 2026-02-19
Lebanon24
07:15 | 2026-02-19
Lebanon24
04:00 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24