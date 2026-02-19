بعد سن 45... تغيير النظام الغذائي قد يطيل العمر

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Science Advances أن تعديل بعد سن 45 يمكن أن يضيف أكثر من ثلاث سنوات إلى متوسط العمر المتوقع. وشملت الدراسة أكثر من 100 ألف مشارك ضمن مشروع «UK Biobank» على مدى أكثر من عشر سنوات، مع تحليل متغيرات جينية مرتبطة بطول العمر، وفق ما نقل موقع Prevention.

واستخدم الباحثون مؤشر الأكل الصحي البديل (AHEI) لتقييم المشاركين بأنماط غذائية صحية، مثل ، والنظام النباتي، ونظام «داش» (DASH)، ونظام تقليل خطر . وأظهرت النتائج أن مؤشر AHEI كان الأكثر تأثيراً، إذ ارتبط بزيادة متوسط العمر بنحو 4.3 سنوات لدى الرجال و3.2 سنوات لدى النساء، بينما أضافت الحمية المتوسطية والنظام النباتي ونظام DASH ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام بحسب الجنس ونمط الغذاء.

ويعتمد النظام الصحي البديل على التركيز على الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه والدهون الصحية، مع تقليل اللحوم الحمراء والمصنَّعة والسكريات، بهدف خفض خطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

وأشار الخبراء إلى أن نوعية الغذاء تؤثر بشكل مباشر على صحة الجسم مع التقدم في العمر، بما في ذلك ضغط ومستويات وسكر الدم، وتقليل الالتهابات، ودعم تجدد الخلايا والحفاظ على وظائفها الحيوية.

وأكد اختصاصيو التغذية أن تبني نمط غذائي صحي ممكن في أي عمر، مع الإشارة إلى أن التغييرات التدريجية والمستدامة أفضل من السعي للكمال الغذائي. وينصح الخبراء بالإكثار من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية، وتقليل السكريات واللحوم المصنَّعة، مع تقسيم الطبق بحيث يشكّل نصفه من الخضراوات والنصف الآخر بين البروتين والكربوهيدرات المعقدة.