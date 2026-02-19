تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

بعد سن 45... تغيير النظام الغذائي قد يطيل العمر

Lebanon 24
19-02-2026 | 14:00
بعد سن 45... تغيير النظام الغذائي قد يطيل العمر
بعد سن 45... تغيير النظام الغذائي قد يطيل العمر photos 0
كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Science Advances أن تعديل النظام الغذائي بعد سن 45 يمكن أن يضيف أكثر من ثلاث سنوات إلى متوسط العمر المتوقع. وشملت الدراسة أكثر من 100 ألف مشارك ضمن مشروع «UK Biobank» على مدى أكثر من عشر سنوات، مع تحليل متغيرات جينية مرتبطة بطول العمر، وفق ما نقل موقع Prevention.

واستخدم الباحثون مؤشر الأكل الصحي البديل (AHEI) لتقييم التزام المشاركين بأنماط غذائية صحية، مثل حمية البحر المتوسط، والنظام النباتي، ونظام «داش» (DASH)، ونظام تقليل خطر السكري. وأظهرت النتائج أن مؤشر AHEI كان الأكثر تأثيراً، إذ ارتبط بزيادة متوسط العمر بنحو 4.3 سنوات لدى الرجال و3.2 سنوات لدى النساء، بينما أضافت الحمية المتوسطية والنظام النباتي ونظام DASH ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام بحسب الجنس ونمط الغذاء.

ويعتمد النظام الصحي البديل على التركيز على الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه والدهون الصحية، مع تقليل اللحوم الحمراء والمصنَّعة والسكريات، بهدف خفض خطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

وأشار الخبراء إلى أن نوعية الغذاء تؤثر بشكل مباشر على صحة الجسم مع التقدم في العمر، بما في ذلك ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وسكر الدم، وتقليل الالتهابات، ودعم تجدد الخلايا والحفاظ على وظائفها الحيوية.

وأكد اختصاصيو التغذية أن تبني نمط غذائي صحي ممكن في أي عمر، مع الإشارة إلى أن التغييرات التدريجية والمستدامة أفضل من السعي للكمال الغذائي. وينصح الخبراء بالإكثار من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية، وتقليل السكريات واللحوم المصنَّعة، مع تقسيم الطبق بحيث يشكّل نصفه من الخضراوات والنصف الآخر بين البروتين والكربوهيدرات المعقدة.

 
