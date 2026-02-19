احذر التدخين مباشرة بعد الإفطار!

حذر خبراء صحيون من المخاطر الكبيرة للتدخين مباشرة بعد الإفطار في خلال شهر ، مؤكدين أن الصيام يزيد من حساسية الجسم تجاه المواد الضارة في السجائر.

وأوضحت الدراسات أن الصيام يؤدي إلى زيادة إنتاج الجذور الحرة الضارة وتقليل مضادات الأكسدة الداخلية، ما يجعل تناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة بعد الإفطار ضرورياً لموازنة الجسم، مثل الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامينات أ، ج، وهـ، بالإضافة إلى اللحوم أو الأسماك كمصدر للبروتين.

وأشار الخبراء إلى أن التدخين بعد الصيام يضاعف كمية الجذور الحرة، ويزيد امتصاص السموم، ويجهد القلب والأوعية الدموية، ويعطل الفوائد الأيضية للصيام، كما يمكن أن يؤدي إلى تسمم مفاجئ ودوخة واضطرابات في الجهاز الهضمي، خصوصاً عند تدخين 3 إلى 4 سجائر بعد 12-16 ساعة.

وشددت الجهات الصحية على ضرورة الانتظار لمدة 20 دقيقة على الأقل بعد الإفطار قبل التدخين، مع الالتزام بتناول وجبة صحية ومتوازنة لتقليل المخاطر وحماية الجسم من الأضرار الفورية للطاقة والجهاز المناعي.