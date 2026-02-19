تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

اكتشف فوائد الماء الدافئ بالليمون والعسل على الجسم

Lebanon 24
19-02-2026 | 23:00
اكتشف فوائد الماء الدافئ بالليمون والعسل على الجسم
يُعدّ مشروب الماء الدافئ مع الليمون والعسل من أكثر الوصفات المنزلية شيوعاً بين المهتمين بالصحة، إذ يقدم فوائد متعددة للجسم، حسبما أفاد موقع «فيري ويل هيلث».

ويُساعد المشروب على تهدئة الحلق، إذ يلين المخاط ويقلل الرغبة في السعال، بينما يعمل العسل كملطف طبيعي للأغشية المخاطية. كما أشارت دراسة إلى أن العسل قد يكون أكثر فاعلية من مضاد الهيستامين ديفينهيدرامين في تخفيف سعال الأطفال.

كما يحفّز المشروب الجهاز الهضمي بلطف، خاصة عند تناوله على الريق، ويعزز حركة الأمعاء ويحافظ على صحة القولون، بينما يدعم الترطيب صحة الغشاء المخاطي ويشجع نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

وعلى صعيد البشرة، يساهم الترطيب وفيتامين سي الموجود في عصير الليمون في تكوين الكولاجين والحفاظ على وظيفة حاجز البشرة الصحي، في حين تضيف البوليفينولات الموجودة في العسل حماية ضد الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي.

لكن الخبراء يحذرون من بعض المخاطر المحتملة، منها زيادة استهلاك السكر بسبب العسل، خاصة لمرضى السكري، وكذلك تعرض مينا الأسنان للتآكل نتيجة الحمضيات، ما قد يزيد من حساسيتها على المدى الطويل.

فيري ويل هيلث

الطويل

السكري

سي ال

هيدرا

كوين

كولا

ساسي

