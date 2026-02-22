قد تكون بديلة للشاي الأخضر.. تعرفوا على مشروبات غنية بمضادات الأكسدة

يُعرف الشاي الأخضر بكونه أحد أبرز المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، لكن من لا يفضل مذاقه لا يحتاج إلى حرمان نفسه من هذه الفوائد. فهناك مجموعة واسعة من المشروبات الأخرى التي توفر مركبات نباتية نشطة تساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي ودعم صحة القلب والجهاز المناعي.



وتساعد مضادات الأكسدة، وعلى رأسها البوليفينولات والفلافونويدات، في مكافحة الجذور الحرة المرتبطة بالالتهاب المزمن وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. وبحسب تقرير في موقع "VeryWellHealth" الصحي، إليك أبرز البدائل:

1. الشاي الأسود

رغم أن الشاي الأخضر يحتوي على أعلى تركيز من مضادات الأكسدة بين أنواع الشاي، فإن الشاي الأسود يظل مصدرا جيدا للبوليفينولات. وهذه المركبات قد تساهم في تقليل الالتهاب ودعم صحة القلب، وتختلف مستويات مضادات الأكسدة بحسب نوع الأوراق وطرق الزراعة والمعالجة.



2. القهوة

تُعد القهوة من أغنى مصادر البوليفينولات في النظام الغذائي ، وتحتوي على حمض الكلوروجينيك المعروف بدوره في تقليل الإجهاد التأكسدي. وقد أظهرت أبحاث أن قدرتها المضادة للأكسدة قد تتفوق أحياناً على الشاي الأخضر.



3. عصير الرمان

يحتوي الرمان على مركبات قوية مثل “البونيكالاجين” و”حمض الإيلاجيك”، التي ارتبطت بخفض مؤشرات الالتهاب ودعم صحة القلب. كما تشير دراسات إلى إمكانية مساهمته في خفض ضغط ومستويات السكر.



4. عصير الشمندر

الشمندر غني بالبيتالينات والبوليفينولات، وله خصائص مضادة للالتهاب. كما يرتبط بتحسين الأداء الرياضي ودعم صحة الأوعية الدموية



5. عصير البرتقال الطبيعي

يُعد من أبرز مصادر فيتامين C، وهو مضاد أكسدة قوي، إضافة إلى احتوائه على فلافونويدات مثل الهسبيريدين. ويُنصح باختيار العصير الطبيعي 100% دون سكر مضاف.



6. عصائر الفواكه والخضروات الطازجة

سواء كانت خضراء أو متعددة الألوان، فإن العصائر المصنوعة من فواكه وخضروات كاملة توفر طيفاً واسعاً من مضادات الأكسدة. والأفضل اختيار العصائر غير المحلاة للاستفادة القصوى.



7. عصير العنب

يحتوي العنب على مركبات مثل الأنثوسيانين والريسفيراترول، خاصة في القشور والبذور. ورغم أن بعض مضادات الأكسدة قد تُفقد أثناء المعالجة، فإن العصير لا يزال يوفر جرعة مفيدة.