تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
ما هو أفضل التوقيتات الصحية لتناول الوجبات الخفيفة؟
Lebanon 24
23-02-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلعب الوجبات الخفيفة دوراً مهماً في الحفاظ على مستويات الطاقة ومنع نوبات الجوع الشديد بين الوجبات الرئيسية. لكن السؤال الذي يتكرر دائماً هو متى يكون الوقت الأفضل لتناولها من أجل دعم سكر
الدم
والتركيز؟
وتشير الدراسات إلى أن التوقيت قد يكون مهماً، لكن لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع، إذ تختلف الاحتياجات تبعاً لنمط الحياة، ومستوى النشاط، والحالة الصحية.
وتناول وجبة خفيفة في منتصف الصباح، بين الإفطار والغداء، قد يساعد في تقليل كمية الطعام المتناولة لاحقاً. وبعض الأبحاث تشير إلى أن هذه الوجبة قد تعزز الشعور بالشبع وتحسن مستويات السكر التراكمي (HbA1c) مقارنة بتناول وجبات خفيفة في المساء.
كما أن توزيع الطعام على فترات أقصر خلال اليوم قد يمنع الهبوط الحاد في سكر الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الإنسولين أو
السكري
.
أما الوجبة الخفيفة في فترة العصر فقد تكون مفيدة بشكل خاص للحفاظ على مستوى الطاقة حتى موعد العشاء، خصوصاً إذا كانت غنية بالبروتين والألياف. وهذا النوع من الوجبات يساعد على إبطاء امتصاص السكر ويمنع الشعور بالجوع المفاجئ.
وتشير بعض الأدلة إلى أن تناول وجبة خفيفة في هذا التوقيت أفضل لضبط سكر الدم مقارنة بتناولها ليلاً.
وفي المقابل، ارتبط تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل بارتفاع مستويات سكر الدم وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. كما أن الأكل الليلي قد يربك الساعة البيولوجية ويؤثر في جودة النوم، ما ينعكس سلباً على التمثيل الغذائي والطاقة في اليوم التالي.
جودة
الاختيار
ورغم أهمية التوقيت، إلا أن نوعية الوجبة الخفيفة قد تكون العامل الأكثر تأثيراً. فالوجبات الغنية بالعناصر الغذائية -مثل الفواكه، والمكسرات، والبذور، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والبروتينات الخفيفة- تدعم استقرار سكر الدم وتمنح شعوراً أطول بالشبع.
أما الوجبات الغنية بالسكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة، فقد تؤدي إلى ارتفاع سريع في السكر يعقبه هبوط حاد، ما يسبب تعباً ورغبة متكررة في الأكل.
وتشير مراجعات غذائية إلى أن الوجبات الخفيفة تمثل نحو 20% أو أكثر من إجمالي السعرات اليومية لدى كثير من البالغين، ما يجعل جودتها عاملاً حاسماً في الصحة العامة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما أفضل وقت لتناول الحلوى؟
Lebanon 24
ما أفضل وقت لتناول الحلوى؟
23/02/2026 12:02:13
23/02/2026 12:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كم عدد الوجبات التي يجب تناولها يومياً لإنقاص الوزن والحفاظ على الصحة؟
Lebanon 24
كم عدد الوجبات التي يجب تناولها يومياً لإنقاص الوزن والحفاظ على الصحة؟
23/02/2026 12:02:13
23/02/2026 12:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أفضل وقت لتناول الإفطار
Lebanon 24
إليكم أفضل وقت لتناول الإفطار
23/02/2026 12:02:13
23/02/2026 12:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر توقيت تناول الموز على الأداء الرياضي؟
Lebanon 24
كيف يؤثر توقيت تناول الموز على الأداء الرياضي؟
23/02/2026 12:02:13
23/02/2026 12:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بات الرئيس
الاختيار
الرئيسي
التركي
السكري
الترك
الترا
جمالي
قد يعجبك أيضاً
إليكم أكثر الفيتامينات نقصا في الشتاء
Lebanon 24
إليكم أكثر الفيتامينات نقصا في الشتاء
04:51 | 2026-02-23
23/02/2026 04:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تتصاعد العصبية في رمضان؟ وما الحلّ؟
Lebanon 24
لماذا تتصاعد العصبية في رمضان؟ وما الحلّ؟
02:30 | 2026-02-23
23/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يفقد دماغنا "السعادة" مع غياب الشمس؟ دراسة تكشف
Lebanon 24
لماذا يفقد دماغنا "السعادة" مع غياب الشمس؟ دراسة تكشف
00:45 | 2026-02-23
23/02/2026 12:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة تساعد على النوم بدلا من مكملات الميلاتونين.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
أطعمة تساعد على النوم بدلا من مكملات الميلاتونين.. تعرفوا عليها
23:00 | 2026-02-22
22/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قد تختبئ في الشعر.. إشارة مبكرة لمرض باركنسون
Lebanon 24
قد تختبئ في الشعر.. إشارة مبكرة لمرض باركنسون
16:00 | 2026-02-22
22/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صيدا تحت "النار".. القصف قد يتجدّد!
Lebanon 24
صيدا تحت "النار".. القصف قد يتجدّد!
06:00 | 2026-02-22
22/02/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
07:38 | 2026-02-22
22/02/2026 07:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدّث عن "اغتيال خامنئي".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدّث عن "اغتيال خامنئي".. ماذا أعلن؟
07:00 | 2026-02-22
22/02/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف
09:18 | 2026-02-22
22/02/2026 09:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
12:00 | 2026-02-22
22/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:51 | 2026-02-23
إليكم أكثر الفيتامينات نقصا في الشتاء
02:30 | 2026-02-23
لماذا تتصاعد العصبية في رمضان؟ وما الحلّ؟
00:45 | 2026-02-23
لماذا يفقد دماغنا "السعادة" مع غياب الشمس؟ دراسة تكشف
23:00 | 2026-02-22
أطعمة تساعد على النوم بدلا من مكملات الميلاتونين.. تعرفوا عليها
16:00 | 2026-02-22
قد تختبئ في الشعر.. إشارة مبكرة لمرض باركنسون
14:33 | 2026-02-22
له دور في السعادة وخفض التوتر.. العلم يدعو لدعم "لعب الكبار"
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
23/02/2026 12:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
23/02/2026 12:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
23/02/2026 12:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24