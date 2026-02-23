تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
إليكم أكثر الفيتامينات نقصا في الشتاء
Lebanon 24
23-02-2026
|
04:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الدكتور أندريه تاراسوف، الأستاذ المشارك بمعهد الطب وعلوم الحياة في جامعة
البلطيق
الفيدرالية، أن أكثر الفيتامينات نقصا في الشتاء هو فيتامين D، بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس.
ووفقا له، يكون نقص فيتامين D حادا بشكل خاص في الشتاء، وكذلك بعده، عندما لا تكون أشعة الشمس كافية ويبذل الجسم الكثير من الطاقة للتكيف مع البرد والصقيع. وتظهر العديد من الدراسات أن نقص هذا الفيتامين موجود دائما، ويزداد سوءا بعد الشتاء.
ويقول: "أجرينا دراسة لفحص مستوى فيتامين D لدى طلاب جامعتنا. في الربيع، واتضح أن مستواه أقل بكثير. وكان النقص موجودا
بشكل عام
ولكن قبل الربيع، كانت الأمور صعبة جدا، وكاد الجميع أن يعاني من نقص حاد".
ويشير، إلى أن فيتامين D مسؤول، من بين أمور أخرى، عن صحة العظام ومنظومة المناعة. وفي فصل الربيع، عندما يكون من الضروري مكافحة الفيروسات والبكتيريا، قد يضعف نقص هذا الفيتامين مناعة الجسم. علاوة على ذلك، قد يؤدي نقصه إلى أعراض نفسية وعاطفية مثل القلق والاكتئاب.
ووفقا له، أثبت علماء الجامعة، أن شدة أعراض القلق والاكتئاب هذه مرتبطة ارتباطا مباشرا، من بين أمور أخرى، بنقص فيتامين D. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا نشعر بالجوع أكثر في الشتاء؟ إليك الأسباب العلمية
Lebanon 24
لماذا نشعر بالجوع أكثر في الشتاء؟ إليك الأسباب العلمية
23/02/2026 14:55:30
23/02/2026 14:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تنتشر الأمراض أكثر في فصل الشتاء؟
Lebanon 24
لماذا تنتشر الأمراض أكثر في فصل الشتاء؟
23/02/2026 14:55:30
23/02/2026 14:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
التعب المستمر عند النساء… هرمونات ونقص فيتامينات ونمط حياة
Lebanon 24
التعب المستمر عند النساء… هرمونات ونقص فيتامينات ونمط حياة
23/02/2026 14:55:30
23/02/2026 14:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لتعزيز المناعة في فصل الشتاء.. إليكم أفضل التوابل
Lebanon 24
لتعزيز المناعة في فصل الشتاء.. إليكم أفضل التوابل
23/02/2026 14:55:30
23/02/2026 14:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
معهد الطب
الفيدرالي
بشكل عام
البلطيق
الفيروس
روسيا
فيدرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما الذي يسبب الاكتئاب؟.. ولماذا تُعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة به من الرجال؟
Lebanon 24
ما الذي يسبب الاكتئاب؟.. ولماذا تُعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة به من الرجال؟
06:30 | 2026-02-23
23/02/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احذر.. الزوائد الجلدية الصغيرة قد تكون مؤشّرًا على مشكلة خفية!
Lebanon 24
احذر.. الزوائد الجلدية الصغيرة قد تكون مؤشّرًا على مشكلة خفية!
05:35 | 2026-02-23
23/02/2026 05:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو أفضل التوقيتات الصحية لتناول الوجبات الخفيفة؟
Lebanon 24
ما هو أفضل التوقيتات الصحية لتناول الوجبات الخفيفة؟
04:00 | 2026-02-23
23/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تتصاعد العصبية في رمضان؟ وما الحلّ؟
Lebanon 24
لماذا تتصاعد العصبية في رمضان؟ وما الحلّ؟
02:30 | 2026-02-23
23/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يفقد دماغنا "السعادة" مع غياب الشمس؟ دراسة تكشف
Lebanon 24
لماذا يفقد دماغنا "السعادة" مع غياب الشمس؟ دراسة تكشف
00:45 | 2026-02-23
23/02/2026 12:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف
09:18 | 2026-02-22
22/02/2026 09:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
12:00 | 2026-02-22
22/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أداة رخيصة" لدى "حزب الله" لضرب إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يحددها
Lebanon 24
"أداة رخيصة" لدى "حزب الله" لضرب إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يحددها
14:00 | 2026-02-22
22/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مغامرة خطيرة.. هل تستهدف إيران "أبراهام لينكولن" بضربة استباقية؟
Lebanon 24
مغامرة خطيرة.. هل تستهدف إيران "أبراهام لينكولن" بضربة استباقية؟
10:00 | 2026-02-22
22/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
06:30 | 2026-02-23
ما الذي يسبب الاكتئاب؟.. ولماذا تُعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة به من الرجال؟
05:35 | 2026-02-23
احذر.. الزوائد الجلدية الصغيرة قد تكون مؤشّرًا على مشكلة خفية!
04:00 | 2026-02-23
ما هو أفضل التوقيتات الصحية لتناول الوجبات الخفيفة؟
02:30 | 2026-02-23
لماذا تتصاعد العصبية في رمضان؟ وما الحلّ؟
00:45 | 2026-02-23
لماذا يفقد دماغنا "السعادة" مع غياب الشمس؟ دراسة تكشف
23:00 | 2026-02-22
أطعمة تساعد على النوم بدلا من مكملات الميلاتونين.. تعرفوا عليها
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
23/02/2026 14:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
23/02/2026 14:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
23/02/2026 14:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24