Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

4 اضطرابات نفسية قد تكشف الوجه المظلم للقادة في بيئة العمل.. تعرّف إليها!

Lebanon 24
24-02-2026 | 15:31
4 اضطرابات نفسية قد تكشف الوجه المظلم للقادة في بيئة العمل.. تعرّف إليها!
4 اضطرابات نفسية قد تكشف الوجه المظلم للقادة في بيئة العمل.. تعرّف إليها! photos 0
كشفت دراسة أكاديمية جديدة عن "الجانب المظلم" في شخصيات القادة في بيئة العمل، وحددت أربعة اضطرابات رئيسية قد تصيب المديرين، مع توضيح تأثيرها السلبي على الموظفين.

قدمت البروفيسورة إيلينا فرنانديز ديل ريو من جامعة سرقسطة في إسبانيا طريقة للتعرف على ما إذا كان المدير يعاني من اضطرابات مثل: الاعتلال النفسي، النرجسية، الشخصية المكيافيلية، أو السادية. ونشرت نتائج دراستها في الموسوعة الدولية لإدارة الأعمال، مشيرة إلى أن "الجانب المظلم من شخصية الإنسان يعكس ميلاً للسلوكيات غير الأخلاقية وغير المقبولة اجتماعياً".

خصائص كل اضطراب:

الاعتلال النفسي (Psychopathy): فقدان السيطرة على الذات، برودة المشاعر، أسلوب حياة غير منتظم، غياب الشعور بالذنب أو الندم، وسلوك معادٍ للمجتمع.

النرجسية (Narcissism): حب الذات المفرط، التعالي، الغرور، الحاجة المستمرة للإعجاب، واتخاذ الأنا محور تصرفاتهم.

الشخصية المكيافيلية (Machiavellianism): التنافسية، النظرة الساخرة للعالم، التلاعب الاستراتيجي، والسعي للحفاظ على سمعة إيجابية.

السادية (Sadism): الاستمتاع بالقسوة وإذلال الآخرين، حب السيطرة، والسلوكيات العدوانية والمخيفة.

تأثير القادة ذوي الشخصيات المظلمة على الموظفين:

تشير الدراسات إلى أن المكيافيليين مرتبطون بارتفاع الإرهاق العاطفي لدى الموظفين وانخفاض رضاهم عن فرص الترقية.

الاعتلال النفسي يزيد من تراجع الرضا الوظيفي، ويضعف أداء الفريق ويؤثر على تماسك المجموعة.

وحذرت البروفيسورة من صعوبة اكتشاف هذه الصفات خلال مقابلات العمل أو الاستبيانات، لأن أصحاب الشخصيات المظلمة يتقنون إظهار الصفات الإيجابية. بعض هذه السمات قد تبدو مفيدة مؤقتاً، مثل ثقة النرجسيين العالية التي تجذب الموظفين في البداية، لكن مع الوقت تظهر السلوكيات العدائية التي تعيق تحقيق أهداف المؤسسة وتضر بالتعاون الجماعي. (روسيا اليوم) 
