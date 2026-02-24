ورق الغار.. هل تناوله آمن أم مضر؟

يُعدّ ورق الغار من المكوّنات الشائعة في الطهو، ويُستخدم لإضفاء رائحة ونكهة خفيفة على الأطباق، إلا أن جدلًا لا يزال قائمًا حول إمكانية تناوله كاملًا، بحسب ما ورد في موقع "USA Today".





فبينما يشكك بعض الطهاة، ومن بينهم الشيف الشهيرة غارتن، في أهميته أساسًا، يرى آخرون أنه عنصر أساسي لا غنى عنه في بعض الوصفات.





ورغم استخدامه الواسع في المطبخ، يحذّر خبراء الصحة من تناول ورق الغار كاملًا.





وتوضح اختصاصية التغذية نادو أن أوراق الغار تكون قاسية وحادة، ما يجعلها صعبة الهضم. ووفقًا لموقع "WebMD"، فإن هذه الأوراق قد تمر عبر الجهاز الهضمي من دون أن تتحلل، ما يعرّض الشخص لخطر تهيّج أو تمزّق بطانة الأمعاء، أو حتى الانسداد.





لذلك، يُنصح دائمًا بإزالة أوراق الغار الكاملة قبل تقديم الطعام.



في المقابل، يُستخدم ورق الغار المطحون أحيانًا في الطب التقليدي، وتُطرح فرضيات حول فوائده الصحية المحتملة. بعض الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أظهرت نتائج مشجعة، إذ بيّنت دراسة عام 2016 أن الأرانب التي تناولت أوراق الغار المجففة سجّلت انخفاضًا في مستويات الدهون الثلاثية.





غير أن هذه النتائج لم تُثبت على البشر حتى الآن، كما لا توجد معطيات واضحة حول الكمية الآمنة أو الفعالة للاستهلاك.





وبشكل عام، يتفق الخبراء على أن تناول ورق الغار كاملًا غير آمن، في حين تبقى فوائد الأوراق المطحونة غير مؤكدة علميًا. أما استخدامه في الطهو، فيُعد آمنًا وفعّالًا طالما جرى التخلص من الأوراق قبل الأكل.





الخلاصة أن ورق الغار مناسب لتعزيز النكهة فقط، وليس للأكل المباشر. استخدامه بحذر وإزالته من الطبق قبل التقديم يبقى الخيار الأكثر أمانًا لتفادي أي مشاكل هضمية محتملة. (آرم نيوز)