تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

ورق الغار.. هل تناوله آمن أم مضر؟

Lebanon 24
24-02-2026 | 16:33
A-
A+
ورق الغار.. هل تناوله آمن أم مضر؟
ورق الغار.. هل تناوله آمن أم مضر؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُعدّ ورق الغار من المكوّنات الشائعة في الطهو، ويُستخدم لإضفاء رائحة ونكهة خفيفة على الأطباق، إلا أن جدلًا لا يزال قائمًا حول إمكانية تناوله كاملًا، بحسب ما ورد في موقع "USA Today".


فبينما يشكك بعض الطهاة، ومن بينهم الشيف الشهيرة إينا غارتن، في أهميته أساسًا، يرى آخرون أنه عنصر أساسي لا غنى عنه في بعض الوصفات.

ورغم استخدامه الواسع في المطبخ، يحذّر خبراء الصحة من تناول ورق الغار كاملًا.


وتوضح اختصاصية التغذية جيمي نادو أن أوراق الغار تكون قاسية وحادة، ما يجعلها صعبة الهضم. ووفقًا لموقع "WebMD"، فإن هذه الأوراق قد تمر عبر الجهاز الهضمي من دون أن تتحلل، ما يعرّض الشخص لخطر تهيّج أو تمزّق بطانة الأمعاء، أو حتى الانسداد.


لذلك، يُنصح دائمًا بإزالة أوراق الغار الكاملة قبل تقديم الطعام.

في المقابل، يُستخدم ورق الغار المطحون أحيانًا في الطب التقليدي، وتُطرح فرضيات حول فوائده الصحية المحتملة. بعض الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أظهرت نتائج مشجعة، إذ بيّنت دراسة عام 2016 أن الأرانب التي تناولت أوراق الغار المجففة سجّلت انخفاضًا في مستويات الدهون الثلاثية.


غير أن هذه النتائج لم تُثبت على البشر حتى الآن، كما لا توجد معطيات واضحة حول الكمية الآمنة أو الفعالة للاستهلاك.


وبشكل عام، يتفق الخبراء على أن تناول ورق الغار كاملًا غير آمن، في حين تبقى فوائد الأوراق المطحونة غير مؤكدة علميًا. أما استخدامه في الطهو، فيُعد آمنًا وفعّالًا طالما جرى التخلص من الأوراق قبل الأكل.


الخلاصة أن ورق الغار مناسب لتعزيز النكهة فقط، وليس للأكل المباشر. استخدامه بحذر وإزالته من الطبق قبل التقديم يبقى الخيار الأكثر أمانًا لتفادي أي مشاكل هضمية محتملة. (آرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل يشكل تناول الشاي بالحليب خطراً صحياً؟
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تناول الجبن يرتبط بانخفاض خطر الخرف؟
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من الصحي تناول الأسبرين يوميًا؟
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
حمية الوجبة الواحدة: هل هي طريقك للرشاقة أم فخ للصحة؟
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24

بشكل عام

جيمي

كاني

ساسي

إينا

حيان

كميت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
15:31 | 2026-02-24
Lebanon24
12:42 | 2026-02-24
Lebanon24
10:20 | 2026-02-24
Lebanon24
08:29 | 2026-02-24
Lebanon24
07:28 | 2026-02-24
Lebanon24
06:03 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24