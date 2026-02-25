تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
لكل شخص "ملف شيخوخة" خاص به.. هذا ما كشفته طبيبة
Lebanon 24
25-02-2026
|
02:06
photos
أعلنت كبيرة أطباء الشيخوخة في
وزارة الصحة الروسية
الدكتورة
أولغا
تكاتشيوفا أن المسار
الفريد
للتغيرات في الشيخوخة يعتمد على العوامل الوراثية، ونمط الحياة وعوامل أخرى مرتبطة به.
ولفتت إلى أن "ملف الشيخوخة" الشخصي يتشكل بشكل فريد لكل فرد، ويعتمد على العوامل الوراثية ونمط الحياة، بالإضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بالصحة العامة.
وقالت تكاتشيوفا: "لكل شخص "ملف شيخوخة" خاص به، وهو مسار فريد للتغيرات، ولم يكن بالإمكان فهمه بالكامل إلا مع ظهور حاسبات العمر البيولوجي. والآن نعلم أن الشيخوخة تحدث بشكل غير منتظم، ويمكن تحديد ما يسمى بـ"ذرى الشيخوخة"".
وأشارت إلى أن التغيرات تتراكم بشكل مكثف في فترات عمرية محددة، حيث تتركز التحولات الجزيئية والأيضية والوظيفية في الجسم. وتشمل هذه التحولات تغير مستوى بروتينات
الدم
، وتسارع الالتهاب، وانخفاض مرونة الأوعية الدموية، وتدهور المؤشرات الأيضية.
وأوضحت أن هذه الفترات التي تتسارع فيها الشيخوخة تجعل الجسم حساسا بشكل خاص للعوامل الضارة، لكنها في الوقت نفسه تكون أكثر تقبلا للإجراءات الوقائية، ما يتيح فرصة لتحسين الصحة والوقاية من مضاعفات التقدم في العمر.
