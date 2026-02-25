تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
دراسة تكشف مُفاجأة طبية.. العثور على بلاستيك في أنسجة بشرية!
Lebanon 24
25-02-2026
|
03:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشق جزيئات البلاستيك طريقها إلى غدد البروستاتا، وذلك بعد العثور على أجزاء من البلاستيك في 9 من كل 10 مصابين بسرطان البروستاتا، وتم التوصل إلى أن الجزيئات تكون بمستويات أعلى داخل الأورام مقارنة بالأنسجة السليمة المجاورة، وفق ما كشفت دراسة طبية.
وبحسب الدراسة، وجد الأطباء أن عينات الأورام تحتوي على كمية بلاستيك أكثر بحوالي 2.5 مثل في المتوسط من تلك الموجودة في عينات أنسجة البروستاتا السليمة.
ووفقا لبيانات من المقرر عرضها هذا الأسبوع في ندوة الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري بشأن سرطانات الجهاز البولي التناسلي، فقد كان هناك حوالي 40 ميكروغراما من البلاستيك لكل غرام من أنسجة الأورام مقابل 16 ميكروغراما لكل غرام في أنسجة البروستاتا السليمة.
وقالت ستايسي لوب من كلية جروسمان للطب بجامعة
نيويورك
والمسؤولة عن إعداد الدراسة إنه لا توجد أدلة مباشرة تربط جزيئات البلاستيك الدقيقة بسرطان البروستاتا رغم إشارة بيانات أولية إلى وجود صلة بينها وبين حالات صحية أخرى، مثل أمراض القلب والخرف.
وأضافت لوب في بيان: "تقدم دراستنا التجريبية دليلا مهما على أن التعرض لجزيئات البلاستيك الدقيقة قد يكون عامل خطر يؤدي للإصابة بسرطان البروستاتا".
