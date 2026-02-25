تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

خصلة من شعركم قد تكفي لتشخيص إصابتكم بهذا المرض

Lebanon 24
25-02-2026 | 04:13
خصلة من شعركم قد تكفي لتشخيص إصابتكم بهذا المرض
تمكن باحثون صينيون من كشف طريقة جديدة لتشخيص مرض باركنسون من خلال تحليل عينات الشعر لدى الإنسان.

وبدأ الباحثون خلال دراساتهم بتحليل عينات شعر من 60 مريضا تم تشخيصهم بمرض باركنسون، وقارنوها بعينات أشخاص أصحاء من نفس الفئة العمرية، وأظهرت النتائج أن مرضى باركنسون لديهم مستويات منخفضة من الحديد والنحاس في الشعر، وفي المقابل، يوجد تركيز مرتفع من عنصري المنغنيز والزرنيخ.

ولاحظ الباحثون أن نقص تركيز عنصر الحديد بشكل خاص في شعر المصابين بباركنسون كان الأكثر وضوحا مقارنة بالأشخاص الأصحاء، ويرى العلماء أن هذا المؤشر قد يكون ذا قيمة تشخيصية، خاصة وأن الشعر قادر على عكس التغيرات طويلة المدى التي تطرأ على الجسم، على عكس عينات الدم أو اللعاب.

وأظهرت تجارب إضافية أُجريت على فئران التجارب أن انخفاض الحديد في الشعر يرتبط باضطرابات في وظائف الأمعاء، فقد لوحظ أن الحيوانات التي ظهرت عليها أعراض شبيهة بمرض باركنسون تعاني من ضعف في وظيفة الحاجز المعوي، وتغير في نشاط الجينات المسؤولة عن امتصاص الحديد، وهذا يعزز الفرضية العلمية التي تتحدث عن وجود صلة وثيقة بين الأمعاء والدماغ في الأمراض العصبية التنكسية.

ويؤكد العلماء أن هذه الدراسة لا تزال في مرحلة أولية وتحتاج إلى التحقق منها عبر دراسات أوسع تشمل أعدادا أكبر من المشاركين. (روسيا اليوم)



