تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
ما تأثير الماء على عمل الدماغ؟
Lebanon 24
25-02-2026
|
05:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت الدكتورة أناستاسيا ليبيديفا، الأستاذة المشاركة بجامعة التقنية الحيوية، إلى أنه حتى الجفاف المعتدل للجسم يقلل الانتباه، وسرعة معالجة المعلومات، والذاكرة القصيرة واتخاذ القرار.
وقالت: "يتكون الدماغ من 70 - 75 بالمئة من الماء. ويعيق الجفاف تدفق
الدم
، ويبطئ وصول الأكسجين والمغذيات إلى الخلايا العصبية، ويعطل نقل الإشارات العصبية. وبالتالي، يعاني الشخص من التعب، والصداع، وانخفاض الأداء الذهني".
ووفقا لها، يعتبر الماء النقي الأكثر فعالية للحفاظ على الوظائف الإدراكية، لأنه لا يحتوي على سكريات، أو منبهات، أو مواد إضافية تؤثر على العمليات الأيضية. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف يقلص عدم شرب الماء حجم الدماغ؟
Lebanon 24
كيف يقلص عدم شرب الماء حجم الدماغ؟
25/02/2026 16:24:32
25/02/2026 16:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل لسن اليأس تأثير على دماغ المرأة وصحتها النفسية؟
Lebanon 24
هل لسن اليأس تأثير على دماغ المرأة وصحتها النفسية؟
25/02/2026 16:24:32
25/02/2026 16:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر ارتفاع السكر بعد الوجبات على الدماغ؟
Lebanon 24
كيف يؤثر ارتفاع السكر بعد الوجبات على الدماغ؟
25/02/2026 16:24:32
25/02/2026 16:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الواقع والخرافة.. ما هي فوائد الماء الساخن؟
Lebanon 24
بين الواقع والخرافة.. ما هي فوائد الماء الساخن؟
25/02/2026 16:24:32
25/02/2026 16:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
ليبيديف
القصير
روسيا
ستاسي
جامع
بيدي
الدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن "السبب الخفي" وراء ترك التمارين الرياضية.. إليكم ما كشفته أحدث دراسة
Lebanon 24
عن "السبب الخفي" وراء ترك التمارين الرياضية.. إليكم ما كشفته أحدث دراسة
08:51 | 2026-02-25
25/02/2026 08:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال شهر رمضان.. خطوات فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
Lebanon 24
خلال شهر رمضان.. خطوات فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
07:44 | 2026-02-25
25/02/2026 07:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خصلة من شعركم قد تكفي لتشخيص إصابتكم بهذا المرض
Lebanon 24
خصلة من شعركم قد تكفي لتشخيص إصابتكم بهذا المرض
04:13 | 2026-02-25
25/02/2026 04:13:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف مُفاجأة طبية.. العثور على بلاستيك في أنسجة بشرية!
Lebanon 24
دراسة تكشف مُفاجأة طبية.. العثور على بلاستيك في أنسجة بشرية!
03:03 | 2026-02-25
25/02/2026 03:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لكل شخص "ملف شيخوخة" خاص به.. هذا ما كشفته طبيبة
Lebanon 24
لكل شخص "ملف شيخوخة" خاص به.. هذا ما كشفته طبيبة
02:06 | 2026-02-25
25/02/2026 02:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
11:00 | 2026-02-24
24/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
10:00 | 2026-02-24
24/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
13:50 | 2026-02-24
24/02/2026 01:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
10:30 | 2026-02-24
24/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:51 | 2026-02-25
عن "السبب الخفي" وراء ترك التمارين الرياضية.. إليكم ما كشفته أحدث دراسة
07:44 | 2026-02-25
خلال شهر رمضان.. خطوات فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
04:13 | 2026-02-25
خصلة من شعركم قد تكفي لتشخيص إصابتكم بهذا المرض
03:03 | 2026-02-25
دراسة تكشف مُفاجأة طبية.. العثور على بلاستيك في أنسجة بشرية!
02:06 | 2026-02-25
لكل شخص "ملف شيخوخة" خاص به.. هذا ما كشفته طبيبة
23:51 | 2026-02-24
هل يجب تنظيف الأسنان بعد كل وجبة؟
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 16:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 16:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 16:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24