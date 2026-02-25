عن "السبب الخفي" وراء ترك التمارين الرياضية.. إليكم ما كشفته أحدث دراسة

كشفت دراسة حديثة أن اتباع طريقة التفكير الشائعة حول التمارين الرياضية، والمعروفة باسم تفكير "الكل أو لا شيء"، غالبا ما ينتهي بالتخلي عن ممارسة التمارين.

وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة "بي إم سي بابليك هليث" أن فهم العلاقة بين التفكير والتمرين قد يساعد الناس على فهم سبب إهمالهم للتمارين الرياضية.



وأشارت الدراسة التي قادتها ميشيل سيغار، عالمة السلوك في جامعة ميشيغان، إلى أن استراتيجية "الكل أو لا شيء" التي يتبعها معظم الأشخاص تؤثر على المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية، مقدمة طرقا بديلة لبناء عادات رياضية دائمة، وفق ما نقلته صحيفة " " الأميركية.



ويقوم نمط التفكير "الكل أو لا شيء" على وضع هدف محدد دون هامش خطأ أو تقصير، وفي حالة الفشل في الوصول إليه يتم إلغاء البرنامج كليا.

أوضحت سيغار أن الكثير من الأبحاث الرياضية تثبت أن التمرين ولو بضع دقائق يوميا، مثل صعود السلالم أو المشي، يمكن أن يحسن الصحة، ولا يستلزم الأمر الجري أو التمرين لساعات.



ونصحت سيغار بضبط المفاهيم الشخصية عن التمرين، مثل المشي في المكتب أثناء مكالمات هاتفية أو أداء بعض تمارين الضغط على الحائط. (سكاي نيوز عربية)