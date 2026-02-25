تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
إليكم التوقيت "المثالي" لتغيير فرشاة الأسنان
Lebanon 24
25-02-2026
|
10:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسمت أستاذة علم الأحياء الدقيقة بجامعة ليستر في
بريطانيا
، بريمروز فريستون، الجدل حول التوقيت الأمثل لتغيير فرشاة الأسنان، وأوضحت في حديثها لصحيفة "
ديلي
ميل"
البريطانية
: "بالنسبة لفرشاة الأسنان ينبغي تغييرها كل 3 أشهر، لكن
إذا كنت
تعاني من عدوى في الفم أو اللثة فعليك تغيير الفرشاة بشكل متكرر لتجنب إعادة إصابة نفسك بالعدوى".
وبحسب الباحثة، لا يكمن الخطأ في توقيت استبدال الفرشاة بل في طريقة تخزينها وتنظيفها بعد كل استخدام.
وأوضحت أن "بقايا الطعام التي تبقى بعد تنظيف الأسنان يمكن أن تحفز نمو البكتيريا والفطريات، فمك يحتوي على أكثر من 500 نوع من البكتيريا والفطريات، وينتقل بعض منها إلى فرشاة الأسنان في كل مرة تنظف فيها أسنانك، لذلك فإن تنظيف الفرشاة أمر أساسي".
وأكدت أنه يجب غسل فرشاة الأسنان بعد كل استخدام تحت ماء الصنبور الساخن لمدة لا تقل عن 30 ثانية لإزالة معجون الأسنان أو البكتيريا أو بقايا الطعام التي قد تعلق أثناء الغسل.
وأضافت أستاذة علم الأحياء أنه يمكن تنظيف فرشاة الأسنان بصرامة عبر نقعها لمدة 30 دقيقة في بيكربونات الصوديوم أو بيروكسيد الهيدروجين أو غسول فم مضاد للبكتيريا أو تعريضها لبخار ساخن من غلاية لمدة دقيقة واحدة. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لحماية الفم من البكتيريا.. كم مرة يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
Lebanon 24
لحماية الفم من البكتيريا.. كم مرة يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
25/02/2026 18:45:58
25/02/2026 18:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بدون مجهود يدوي.. فرشاة روبوتية جديدة لتنظيف الأسنان تلقائياً
Lebanon 24
بدون مجهود يدوي.. فرشاة روبوتية جديدة لتنظيف الأسنان تلقائياً
25/02/2026 18:45:58
25/02/2026 18:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: اتفاقية نقل عدد من المحكومين السوريين "خيار مثالي"
Lebanon 24
مطر: اتفاقية نقل عدد من المحكومين السوريين "خيار مثالي"
25/02/2026 18:45:58
25/02/2026 18:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مسحوق صيني يبيض الأسنان بالفرشاة الكهربائية
Lebanon 24
مسحوق صيني يبيض الأسنان بالفرشاة الكهربائية
25/02/2026 18:45:58
25/02/2026 18:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة ليستر
البريطانية
سكاي نيوز
البريطاني
سكاي نيو
بريطانيا
إذا كنت
الفطر
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشكل عاجل.. سحب منتجات حليب أطفال من الأسواق في دولة عربية
Lebanon 24
بشكل عاجل.. سحب منتجات حليب أطفال من الأسواق في دولة عربية
10:49 | 2026-02-25
25/02/2026 10:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "السبب الخفي" وراء ترك التمارين الرياضية.. إليكم ما كشفته أحدث دراسة
Lebanon 24
عن "السبب الخفي" وراء ترك التمارين الرياضية.. إليكم ما كشفته أحدث دراسة
08:51 | 2026-02-25
25/02/2026 08:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال شهر رمضان.. خطوات فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
Lebanon 24
خلال شهر رمضان.. خطوات فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
07:44 | 2026-02-25
25/02/2026 07:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ما تأثير الماء على عمل الدماغ؟
Lebanon 24
ما تأثير الماء على عمل الدماغ؟
05:40 | 2026-02-25
25/02/2026 05:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خصلة من شعركم قد تكفي لتشخيص إصابتكم بهذا المرض
Lebanon 24
خصلة من شعركم قد تكفي لتشخيص إصابتكم بهذا المرض
04:13 | 2026-02-25
25/02/2026 04:13:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
13:50 | 2026-02-24
24/02/2026 01:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:49 | 2026-02-25
بشكل عاجل.. سحب منتجات حليب أطفال من الأسواق في دولة عربية
08:51 | 2026-02-25
عن "السبب الخفي" وراء ترك التمارين الرياضية.. إليكم ما كشفته أحدث دراسة
07:44 | 2026-02-25
خلال شهر رمضان.. خطوات فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
05:40 | 2026-02-25
ما تأثير الماء على عمل الدماغ؟
04:13 | 2026-02-25
خصلة من شعركم قد تكفي لتشخيص إصابتكم بهذا المرض
03:03 | 2026-02-25
دراسة تكشف مُفاجأة طبية.. العثور على بلاستيك في أنسجة بشرية!
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 18:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 18:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 18:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24