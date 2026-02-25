تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

إليكم التوقيت "المثالي" لتغيير فرشاة الأسنان

Lebanon 24
25-02-2026 | 10:17
حسمت أستاذة علم الأحياء الدقيقة بجامعة ليستر في بريطانيا، بريمروز فريستون، الجدل حول التوقيت الأمثل لتغيير فرشاة الأسنان، وأوضحت في حديثها لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "بالنسبة لفرشاة الأسنان ينبغي تغييرها كل 3 أشهر، لكن إذا كنت تعاني من عدوى في الفم أو اللثة فعليك تغيير الفرشاة بشكل متكرر لتجنب إعادة إصابة نفسك بالعدوى".
 
وبحسب الباحثة، لا يكمن الخطأ في توقيت استبدال الفرشاة بل في طريقة تخزينها وتنظيفها بعد كل استخدام.

وأوضحت أن "بقايا الطعام التي تبقى بعد تنظيف الأسنان يمكن أن تحفز نمو البكتيريا والفطريات، فمك يحتوي على أكثر من 500 نوع من البكتيريا والفطريات، وينتقل بعض منها إلى فرشاة الأسنان في كل مرة تنظف فيها أسنانك، لذلك فإن تنظيف الفرشاة أمر أساسي".
 
وأكدت أنه يجب غسل فرشاة الأسنان بعد كل استخدام تحت ماء الصنبور الساخن لمدة لا تقل عن 30 ثانية لإزالة معجون الأسنان أو البكتيريا أو بقايا الطعام التي قد تعلق أثناء الغسل.

وأضافت أستاذة علم الأحياء أنه يمكن تنظيف فرشاة الأسنان بصرامة عبر نقعها لمدة 30 دقيقة في بيكربونات الصوديوم أو بيروكسيد الهيدروجين أو غسول فم مضاد للبكتيريا أو تعريضها لبخار ساخن من غلاية لمدة دقيقة واحدة. (سكاي نيوز عربية)
