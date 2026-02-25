تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

أطعمة تعزز صحة الدماغ وتحسن التركيز

Lebanon 24
25-02-2026 | 12:10
أطعمة تعزز صحة الدماغ وتحسن التركيز
أطعمة تعزز صحة الدماغ وتحسن التركيز photos 0
يلعب الغذاء دورًا أساسيًا في دعم وظائف الدماغ وتحسين الذاكرة والتركيز. فبعض الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية تحفّز نشاط الخلايا العصبية وتحميها من التدهور.

من أبرز هذه الأطعمة الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، الغنية بأحماض أوميغا 3 التي تعزز صحة الدماغ وتدعم التركيز. كما يُعد الجوز واللوز من المصادر المهمة للدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا العصبية.

كذلك يساهم التوت بمختلف أنواعه في تحسين الذاكرة بفضل احتوائه على مركبات تحارب الالتهابات والإجهاد التأكسدي. أما الشوكولاتة الداكنة (بنسبة كاكاو عالية) فتحتوي على فلافونويدات وكافيين بجرعات معتدلة تساعد على تنشيط الذهن.

ولا يمكن إغفال أهمية الخضروات الورقية مثل السبانخ، لاحتوائها على فيتامينات ومعادن تدعم الوظائف الإدراكية.

إدراج هذه الأطعمة ضمن نظام غذائي متوازن، إلى جانب النوم الجيد والنشاط البدني، يساهم في تعزيز صفاء الذهن وتحسين القدرة على التركيز بشكل طبيعي. 
