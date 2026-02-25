تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
كيف تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم؟
Lebanon 24
25-02-2026
|
15:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعدّ ارتفاع ضغط
الدم
من أكثر المشكلات الصحية انتشارًا في العالم، وغالبًا ما يُطلق عليه "القاتل الصامت" لأنه قد يتطور من دون أعراض واضحة، فيما يسبب أضرارًا خطيرة للقلب والدماغ والكلى
مع مرور الوقت
. ويرتبط ارتفاع الضغط بعدة عوامل، منها الإفراط في تناول الملح والدهون، السمنة، قلة الحركة، التوتر، التدخين، إضافة إلى العوامل الوراثية والتقدم في العمر. ويعتمد العلاج بشكل أساسي على تعديل نمط الحياة، كاتباع نظام غذائي صحي، ممارسة الرياضة بانتظام، الحفاظ على وزن مناسب، والابتعاد عن التدخين والضغوط النفسية. وفي بعض الحالات، يصف الطبيب أدوية تساعد على ضبط الضغط والحد من مضاعفاته، ما يجعل المتابعة الدورية وقياس الضغط بانتظام خطوة أساسية للحفاظ على الصحة.
