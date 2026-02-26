تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

من بينها حصى الكلى.. 5 مخاطر صحية للإفراط في "فيتامين سي"!

Lebanon 24
26-02-2026 | 08:28
من بينها حصى الكلى.. 5 مخاطر صحية للإفراط في فيتامين سي!
من بينها حصى الكلى.. 5 مخاطر صحية للإفراط في فيتامين سي! photos 0
حذر خبراء في الصحة العامة من مخاطر صحية "خفية" تنجم عن الإفراط في تناول مكملات "فيتامين سي" (حمض الأسكوربيك)، مؤكدين أن الاعتقاد السائد بأن الجرعات العالية آمنة دائماً هو اعتقاد خاطئ.
 
وأوضح الخبراء أن الجسم لا يستطيع تخزين الكميات الفائضة من هذا الفيتامين، مما يضطر الكليتين لتحويله إلى مادة "الأوكسالات" التي تُطرح عبر البول، وهي المادة الأساسية المسؤولة عن تشكّل حصوات الكلى المؤلمة، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي أو تاريخ مرضي.

كما أشار التقرير الطبي إلى أن تجاوز الجرعة اليومية الموصى بها (أكثر من 2000 ملغ) يؤدي إلى اضطرابات حادة في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، والتقلصات المعوية، والغثيان، نتيجة قدرة الفيتامين على سحب الماء إلى الأمعاء وتهيج بطانتها.
 
وبالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب الفائض في "فرط امتصاص الحديد" مما يهدد وظائف الكبد والقلب، فضلاً عن تآكل مينا الأسنان عند استخدام الأقراص القابلة للمضغ، والتداخل مع دقة النتائج المخبرية لبعض الفحوصات كقياس السكر في الدم.

