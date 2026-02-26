تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

هذه الأدوية الشائعة قد تحمل مخاطر صحية خفية.. إحذروها

Lebanon 24
26-02-2026 | 23:50
هذه الأدوية الشائعة قد تحمل مخاطر صحية خفية.. إحذروها
يرى كثيرون أن الأدوية المتاحة من دون وصفة طبية آمنة بطبيعتها، إلا أن الواقع أكثر تعقيدا، لأن بعض هذه الأدوية قد يسبب الإدمان أو سوء الاستخدام أو أضرارا صحية، خصوصا عند تناولها بجرعات أعلى من الموصى بها، أو لفترات أطول، أو لأغراض غير صحيحة.

تعرفوا إلى أنواع من الأدوية الشائعة التي تستدعي الحذر والوعي عند استخدامها:

 مسكنات الألم المحتوية على "كوديين"
يعرف "كوديين" بأنه دواء أفيوني يُستخدم لعلاج الآلام الخفيفة إلى المتوسطة، كما يُستخدم في بعض أدوية السعال. وغالبا ما يُباع ممزوجا بالأيبوبروفين أو الباراسيتامول. وبعد تناوله، يحوّل الجسم "كوديين" إلى "مورفين"، المسؤول عن تأثيره المسكن للألم.

مزيلات الاحتقان
تتوفر مزيلات الاحتقان على شكل أقراص تحتوي على "سودوإيفيدرين"، أو بخاخات وقطرات أنفية مثل "زيلوميتازولين" و"أوكسيميتازولين". وتعمل جميعها على تضييق الأوعية الدموية في الأنف لتقليل التورم والمخاط.

حبوب النوم
تُباع بعض مضادات الهيستامين المهدئة، مثل "بروميثازين" و"ديفينهيدرامين"، كمساعدات قصيرة الأمد على النوم. وأظهرت دراسات حديثة ارتباط استخدامها بزيادة المخاطر الصحية، ما أثار دعوات لمراجعة طرق صرفها.

شراب السعال
"ديكستروميثورفان" (DXM) من مثبطات السعال الشائعة، وقد أظهرت مراجعات أنه من أكثر الأدوية المتاحة دون وصفة تعرضا لسوء الاستخدام. وعند تناول جرعات عالية، يثبط مستقبلات NMDA في الدماغ، ما قد يؤدي إلى تأثيرات انفصالية مشابهة للكيتامين (دواء يُستخدم طبيا كمخدر ومسكّن للألم). ورغم أمانه عند الالتزام بالجرعات الموصى بها، فإن تأثيراته النفسية تثير القلق بشأن إساءة استخدامه.
 
