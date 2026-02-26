تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
9
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
هذه الأدوية الشائعة قد تحمل مخاطر صحية خفية.. إحذروها
Lebanon 24
26-02-2026
|
23:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
يرى كثيرون أن الأدوية المتاحة من دون وصفة طبية آمنة بطبيعتها، إلا أن الواقع أكثر تعقيدا، لأن بعض هذه الأدوية قد يسبب الإدمان أو سوء الاستخدام أو أضرارا صحية، خصوصا عند تناولها بجرعات أعلى من الموصى بها، أو لفترات أطول، أو لأغراض غير صحيحة.
تعرفوا إلى أنواع من الأدوية الشائعة التي تستدعي الحذر والوعي عند استخدامها:
مسكنات الألم المحتوية على "كوديين"
يعرف "كوديين" بأنه دواء
أفيوني
يُستخدم لعلاج الآلام الخفيفة إلى المتوسطة، كما يُستخدم في بعض أدوية السعال. وغالبا ما يُباع ممزوجا بالأيبوبروفين أو الباراسيتامول. وبعد تناوله، يحوّل الجسم "كوديين" إلى "مورفين"، المسؤول عن تأثيره المسكن للألم.
مزيلات الاحتقان
تتوفر مزيلات الاحتقان على شكل أقراص تحتوي على "سودوإيفيدرين"، أو بخاخات وقطرات أنفية مثل "زيلوميتازولين" و"أوكسيميتازولين". وتعمل جميعها على تضييق الأوعية الدموية في الأنف لتقليل التورم والمخاط.
حبوب النوم
تُباع بعض مضادات الهيستامين المهدئة، مثل "بروميثازين" و"ديفينهيدرامين"، كمساعدات قصيرة الأمد على النوم. وأظهرت دراسات حديثة ارتباط استخدامها بزيادة المخاطر الصحية، ما أثار دعوات لمراجعة طرق صرفها.
شراب السعال
"ديكستروميثورفان" (DXM) من مثبطات السعال الشائعة، وقد أظهرت مراجعات أنه من أكثر الأدوية المتاحة دون وصفة تعرضا لسوء الاستخدام. وعند تناول جرعات عالية، يثبط مستقبلات NMDA في الدماغ، ما قد يؤدي إلى تأثيرات انفصالية مشابهة للكيتامين (دواء يُستخدم طبيا كمخدر ومسكّن للألم). ورغم أمانه عند الالتزام بالجرعات الموصى بها، فإن تأثيراته النفسية تثير القلق بشأن إساءة استخدامه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير.. مخاطر صحية خفية في مبردات وموزعات المياه الشائعة!
Lebanon 24
تحذير.. مخاطر صحية خفية في مبردات وموزعات المياه الشائعة!
27/02/2026 11:03:06
27/02/2026 11:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أحبار الوشم.. مخاطر خفية تتجاوز الجلد
Lebanon 24
أحبار الوشم.. مخاطر خفية تتجاوز الجلد
27/02/2026 11:03:06
27/02/2026 11:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاطر صحية متعددة.. تحذيرات بشأن استخدام رقائق الألومنيوم
Lebanon 24
مخاطر صحية متعددة.. تحذيرات بشأن استخدام رقائق الألومنيوم
27/02/2026 11:03:06
27/02/2026 11:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
احذر.. الزوائد الجلدية الصغيرة قد تكون مؤشّرًا على مشكلة خفية!
Lebanon 24
احذر.. الزوائد الجلدية الصغيرة قد تكون مؤشّرًا على مشكلة خفية!
27/02/2026 11:03:06
27/02/2026 11:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
التزام
أفيوني
فيدرين
مورفي
باراس
هيدرا
ديفي
بروم
تابع
قد يعجبك أيضاً
دراسة تكشف: هذه العادة تدعم صحتكم وتحافظ على وزنكم المثالي
Lebanon 24
دراسة تكشف: هذه العادة تدعم صحتكم وتحافظ على وزنكم المثالي
03:23 | 2026-02-27
27/02/2026 03:23:18
Lebanon 24
Lebanon 24
يصل معدل الوفيات الناجمة عنه 90%.. مخاوف من انتقال فيروس فتاك إلى البشر!
Lebanon 24
يصل معدل الوفيات الناجمة عنه 90%.. مخاوف من انتقال فيروس فتاك إلى البشر!
01:54 | 2026-02-27
27/02/2026 01:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الشاي أم القهوة... أيهما الأفضل لصحة الجسم؟
Lebanon 24
الشاي أم القهوة... أيهما الأفضل لصحة الجسم؟
23:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نقص فيتامين «د» مرتبط بالاكتئاب؟
Lebanon 24
هل نقص فيتامين «د» مرتبط بالاكتئاب؟
16:00 | 2026-02-26
26/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحاليل الدم تكشف مؤشرات مبكرة لمخاطر أمراض القلب
Lebanon 24
تحاليل الدم تكشف مؤشرات مبكرة لمخاطر أمراض القلب
14:40 | 2026-02-26
26/02/2026 02:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
12:09 | 2026-02-26
26/02/2026 12:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:23 | 2026-02-27
دراسة تكشف: هذه العادة تدعم صحتكم وتحافظ على وزنكم المثالي
01:54 | 2026-02-27
يصل معدل الوفيات الناجمة عنه 90%.. مخاوف من انتقال فيروس فتاك إلى البشر!
23:00 | 2026-02-26
الشاي أم القهوة... أيهما الأفضل لصحة الجسم؟
16:00 | 2026-02-26
هل نقص فيتامين «د» مرتبط بالاكتئاب؟
14:40 | 2026-02-26
تحاليل الدم تكشف مؤشرات مبكرة لمخاطر أمراض القلب
10:43 | 2026-02-26
الشاي الأخضر أم ماء الليمون؟.. أيهما الأقوى لطرد السموم
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 11:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 11:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 11:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24