تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
9
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
دراسة تكشف: هذه العادة تدعم صحتكم وتحافظ على وزنكم المثالي
Lebanon 24
27-02-2026
|
03:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
بينت تجربة علمية حديثة تابعت
الروتين اليومي
لستة أشخاص أن ضبط التعرض للضوء خلال اليوم، بزيادة الضوء صباحا وتقليله مساء، قد يساعد في الحفاظ على الوزن المثالي، وتقليل خطر الإصابة بالسكري وبعض أنواع السرطان، عبر دعم انتظام الساعة البيولوجية للجسم.
وكشفت التجربة، التي استخدمت أجهزة استشعار ضوئية لمراقبة المشاركين على مدار 24 ساعة، أن التوازن بين الضوء الطبيعي نهارا والظلام ليلا يلعب دوراً أساسياً في تنظيم وظائف الجسم الحيوية، إذ إن كل خلية تمتلك ساعة داخلية تعمل وفق دورة تقارب 24 ساعة وتؤدي وظائفها بشكل أفضل عند الالتزام بإيقاع منتظم للنهار والليل.
ولفتت الباحثة آن سكيلدون إلى أن هذه الساعة تتحكم في عمليات متعددة، منها الهضم والتعلم وإصلاح الخلايا والاستعداد للنوم، بينما تعتمد على إشارات ضوئية يومية لضبط تزامنها مع البيئة.
ويؤثر الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات الإلكترونية بشكل خاص على هذا النظام، إذ تنقل خلايا شبكية حساسة للضوء إشارات إلى
مركز التحكم
الرئيسي
في الدماغ.
ويشير الباحث
ستيوارت بيرسون
إلى أن التعرض لضوء ساطع صباحا يساعد على ضبط الساعة البيولوجية، في حين أن الضوء القوي مساءً يعمل كمنبه يشبه تأثير الكافيين، ما يؤخر النعاس ويقلل إفراز هرمون الميلاتونين المرتبط بالنوم.
وتربط دراسات حديثة بين اضطراب التعرض للضوء وزيادة مخاطر الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب واضطرابات نفسية وعصبية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احذروا هذه العادات في الشتاء… صحتكم في خطر
Lebanon 24
احذروا هذه العادات في الشتاء… صحتكم في خطر
27/02/2026 11:03:12
27/02/2026 11:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف علاقة الكافيين بخفض الوزن وتقليل خطر السكري
Lebanon 24
دراسة تكشف علاقة الكافيين بخفض الوزن وتقليل خطر السكري
27/02/2026 11:03:12
27/02/2026 11:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن.. تعرفوا عليها!
Lebanon 24
عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن.. تعرفوا عليها!
27/02/2026 11:03:12
27/02/2026 11:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لصحة القلب والجهاز العصبي.. ركزوا على هذه العادات
Lebanon 24
لصحة القلب والجهاز العصبي.. ركزوا على هذه العادات
27/02/2026 11:03:12
27/02/2026 11:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ستيوارت بيرسون
الروتين اليومي
مركز التحكم
ستيوارت
الرئيسي
التزام
السكري
بيرس
قد يعجبك أيضاً
يصل معدل الوفيات الناجمة عنه 90%.. مخاوف من انتقال فيروس فتاك إلى البشر!
Lebanon 24
يصل معدل الوفيات الناجمة عنه 90%.. مخاوف من انتقال فيروس فتاك إلى البشر!
01:54 | 2026-02-27
27/02/2026 01:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأدوية الشائعة قد تحمل مخاطر صحية خفية.. إحذروها
Lebanon 24
هذه الأدوية الشائعة قد تحمل مخاطر صحية خفية.. إحذروها
23:50 | 2026-02-26
26/02/2026 11:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الشاي أم القهوة... أيهما الأفضل لصحة الجسم؟
Lebanon 24
الشاي أم القهوة... أيهما الأفضل لصحة الجسم؟
23:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نقص فيتامين «د» مرتبط بالاكتئاب؟
Lebanon 24
هل نقص فيتامين «د» مرتبط بالاكتئاب؟
16:00 | 2026-02-26
26/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحاليل الدم تكشف مؤشرات مبكرة لمخاطر أمراض القلب
Lebanon 24
تحاليل الدم تكشف مؤشرات مبكرة لمخاطر أمراض القلب
14:40 | 2026-02-26
26/02/2026 02:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
12:09 | 2026-02-26
26/02/2026 12:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
01:54 | 2026-02-27
يصل معدل الوفيات الناجمة عنه 90%.. مخاوف من انتقال فيروس فتاك إلى البشر!
23:50 | 2026-02-26
هذه الأدوية الشائعة قد تحمل مخاطر صحية خفية.. إحذروها
23:00 | 2026-02-26
الشاي أم القهوة... أيهما الأفضل لصحة الجسم؟
16:00 | 2026-02-26
هل نقص فيتامين «د» مرتبط بالاكتئاب؟
14:40 | 2026-02-26
تحاليل الدم تكشف مؤشرات مبكرة لمخاطر أمراض القلب
10:43 | 2026-02-26
الشاي الأخضر أم ماء الليمون؟.. أيهما الأقوى لطرد السموم
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 11:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 11:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 11:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24