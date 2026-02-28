تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

أفضل وقت لتناول لوح البروتين للحصول على الطاقة والتعافي

Lebanon 24
28-02-2026 | 16:00
A-
A+
أفضل وقت لتناول لوح البروتين للحصول على الطاقة والتعافي
أفضل وقت لتناول لوح البروتين للحصول على الطاقة والتعافي photos 0
تُعد ألواح البروتين خياراً سريعاً لرفع مدخول البروتين والمساعدة في ثبات سكر الدم، لكن “أفضل توقيت” للاستفادة منها في الطاقة والتعافي يرتبط بوقت التمرين.

متى تأكل لوح البروتين؟
أفضل وقت لدعم التعافي والطاقة هو خلال ساعتين بعد التمرين، ويفضّل مباشرة بعده. ويمكن أن يساعد وجود كربوهيدرات في اللوح على تعزيز الطاقة وتسريع الاستشفاء عبر دعم تجديد مخزون الجليكوجين.

ما الأهم فعلاً؟
رغم أهمية التوقيت، يبقى العامل الحاسم للطاقة والتعافي هو إجمالي كمية البروتين خلال اليوم.

من يستفيد؟

- مفيد كوجبة خفيفة بعد التمرين أو أثناء التنقل.

- مناسب لمن يصعب عليهم بلوغ احتياجهم اليومي من البروتين.

- لا يُنصح باعتباره بديلاً دائماً للوجبات دون استشارة.

- قد لا يكون مناسباً للأطفال لأن احتياجهم أقل.

كيف تختار لوحاً مناسباً؟

- للتعافي بعد التمرين: اختر 10–20 غرام بروتين.

- كسناك خفيف (بعد الظهر مثلاً): قد يكفي 5–10 غرامات.

- يفضّل أن يحتوي على بعض الكربوهيدرات للطاقة.

- تجنّب الألواح التي تحتوي على كحوليات سكرية إذا كانت معدتك حساسة.

- اختر ألواحاً فيها أقل من 5 غرامات سكر مضاف، أو يكون فيها البروتين أعلى من السكر المضاف. (verywell health)
