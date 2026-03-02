تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

الإفراط في شرب الماء.. هل يشكل خطراً خفياً على صحة الكلى؟

Lebanon 24
02-03-2026 | 23:00
A-
A+
الإفراط في شرب الماء.. هل يشكل خطراً خفياً على صحة الكلى؟
الإفراط في شرب الماء.. هل يشكل خطراً خفياً على صحة الكلى؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت تقارير طبية حديثة بأن الاعتقاد السائد بضرورة شرب كميات هائلة من الماء يومياً قد يحمل في طياته مخاطر صحية غير متوقعة، خاصة على وظائف الكلى.
 
وأوضح الخبراء أن الكلى تمتلك قدرة محددة على معالجة السوائل، وأن تجاوز هذه القدرة بشكل كبير ومفاجئ قد يؤدي إلى حالة تُعرف بـ"التسمم المائي" أو "نقص صوديوم الدم"؛ وهي حالة تنخفض فيها مستويات الأملاح الضرورية في الدم بشكل حاد، مما يسبب ضغطاً إضافياً على الكليتين ويؤدي في حالات نادرة إلى تورم الخلايا، بما في ذلك خلايا الدماغ.

وأشارت المصادر إلى أن شرب الماء بكميات تفيض عن حاجة الجسم الفعلية، لا يقدم فوائد إضافية لتنقية السموم كما يُشاع، بل قد يرهق الأنابيب الكلوية في محاولتها المستمرة لموازنة السوائل.
 
وينصح الأطباء بضرورة الاعتدال واتباع إشارات العطش الطبيعية للجسم، مع التأكيد على أن الاحتياجات المائية تختلف من شخص لآخر بناءً على المجهود البدني، والمناخ، والحالة الصحية العامة؛ مشددين على أن خير الأمور أوسطها لتجنب الإجهاد الكلوي الحاد أو المزمن.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل يشكل تناول الشاي بالحليب خطراً صحياً؟
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشاف مذنب جديد.. هل يُشكل خطرا على الأرض؟
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات طبية: علامات قد تنذر بخطر الإفراط في تناول فيتامين (د)
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي فوائد شرب الماء الساخن؟
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

الأنا

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
03:07 | 2026-03-03
Lebanon24
15:16 | 2026-03-02
Lebanon24
12:45 | 2026-03-02
Lebanon24
07:51 | 2026-03-02
Lebanon24
02:17 | 2026-03-02
Lebanon24
00:00 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24