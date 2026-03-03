8 فواكه تعزز صحة القلب والأمعاء وتدعم المناعة

تُعدّ الفواكه ذات النواة من أكثر الأصناف تنوعاً وفائدةً للصحة، إذ تتميز بلبٍّ لحمي يحيط ببذرة صلبة واحدة. وإلى جانب مذاقها اللذيذ وألوانها الجذابة، تكمن أهميتها في غناها بالمركبات النباتية ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب والجهاز الهضمي والمناعة، وفقاً لما أورده موقع « ويل هيلث».

وفيما يلي أبرز ثمانية أنواع من الفواكه ذات النواة وفوائدها الصحية:

1-

يُعدّ Peach منخفض السعرات الحرارية وغنياً بالألياف وفيتاميني «أ» و«سي» والبوتاسيوم. كما يحتوي على الكاروتينات المضادة للأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف، وتتركز معظم هذه المركبات المفيدة في القشرة.

2- البرقوق

يُعرف Plum بخصائصه المُليّنة، خصوصاً عند تجفيفه، بفضل احتوائه على الألياف والمركبات الفينولية مثل الأنثوسيانين والكاتيكين. كما يمدّ الجسم بعناصر مهمة لصحة العظام مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين «ك».

3- الكرز

يتميّز Cherry بغناه بالبوليفينولات ومضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب. كما يحتوي على مركبات مثل الميلاتونين والسيروتونين، التي قد تسهم في تحسين جودة النوم.

4- المشمش

يوفر Apricot فيتامينات «أ» و«سي» و«هـ» إضافة إلى الألياف والبوتاسيوم، ما يدعم صحة البصر والبشرة، ويساعد في الحفاظ على ضغط دم طبيعي وتعزيز صحة الأمعاء.

5- النكتارين

يُعدّ Nectarine خياراً غذائياً غنياً بفيتاميني «سي» و«هـ» والبوتاسيوم، ويحتوي على مضادات أكسدة تسهم في تقليل الإجهاد التأكسدي وحماية الخلايا من التلف.

6- المانجو

تتميّز Mango بقيمتها الغذائية العالية، إذ تحتوي على فيتاميني «أ» و«سي» والألياف، ما يدعم صحة القلب والمناعة والهضم، ويساعد في مكافحة الالتهابات.

7- الليتشي

تُعرف Lychee بغناها بالبوليفينولات والأنثوسيانين، وهي مركبات مضادة للأكسدة قد تسهم في تقليل الالتهابات ودعم الصحة العامة.

8- التمر

يُعدّ Date مصدراً ممتازاً للألياف والبوتاسيوم والحديد، إضافة إلى مركبات نباتية فعالة. وقد يساعد تناوله في تحسين صحة الجهاز الهضمي وخفض ، كما أن انخفاض مؤشره الجلايسيمي يجعله خياراً مناسباً لمرضى .

وبوجه عام، يشكّل إدراج الفواكه ذات النواة ضمن نظام غذائي متوازن خطوة بسيطة لدعم الصحة العامة، بفضل غناها بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تعزز وظائف القلب والجهاز الهضمي بطريقة طبيعية.