تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

8 فواكه تعزز صحة القلب والأمعاء وتدعم المناعة

Lebanon 24
03-03-2026 | 16:00
A-
A+
8 فواكه تعزز صحة القلب والأمعاء وتدعم المناعة
8 فواكه تعزز صحة القلب والأمعاء وتدعم المناعة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 

تُعدّ الفواكه ذات النواة من أكثر الأصناف تنوعاً وفائدةً للصحة، إذ تتميز بلبٍّ لحمي يحيط ببذرة صلبة واحدة. وإلى جانب مذاقها اللذيذ وألوانها الجذابة، تكمن أهميتها في غناها بالمركبات النباتية ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب والجهاز الهضمي والمناعة، وفقاً لما أورده موقع «فيري ويل هيلث».

وفيما يلي أبرز ثمانية أنواع من الفواكه ذات النواة وفوائدها الصحية:

1- الخوخ
يُعدّ Peach منخفض السعرات الحرارية وغنياً بالألياف وفيتاميني «أ» و«سي» والبوتاسيوم. كما يحتوي على الكاروتينات المضادة للأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف، وتتركز معظم هذه المركبات المفيدة في القشرة.

2- البرقوق
يُعرف Plum بخصائصه المُليّنة، خصوصاً عند تجفيفه، بفضل احتوائه على الألياف والمركبات الفينولية مثل الأنثوسيانين والكاتيكين. كما يمدّ الجسم بعناصر مهمة لصحة العظام مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين «ك».

3- الكرز
يتميّز Cherry بغناه بالبوليفينولات ومضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب. كما يحتوي على مركبات مثل الميلاتونين والسيروتونين، التي قد تسهم في تحسين جودة النوم.

4- المشمش
يوفر Apricot فيتامينات «أ» و«سي» و«هـ» إضافة إلى الألياف والبوتاسيوم، ما يدعم صحة البصر والبشرة، ويساعد في الحفاظ على ضغط دم طبيعي وتعزيز صحة الأمعاء.

5- النكتارين
يُعدّ Nectarine خياراً غذائياً غنياً بفيتاميني «سي» و«هـ» والبوتاسيوم، ويحتوي على مضادات أكسدة تسهم في تقليل الإجهاد التأكسدي وحماية الخلايا من التلف.

6- المانجو
تتميّز Mango بقيمتها الغذائية العالية، إذ تحتوي على فيتاميني «أ» و«سي» والألياف، ما يدعم صحة القلب والمناعة والهضم، ويساعد في مكافحة الالتهابات.

7- الليتشي
تُعرف Lychee بغناها بالبوليفينولات والأنثوسيانين، وهي مركبات مضادة للأكسدة قد تسهم في تقليل الالتهابات ودعم الصحة العامة.

8- التمر
يُعدّ Date مصدراً ممتازاً للألياف والبوتاسيوم والحديد، إضافة إلى مركبات نباتية فعالة. وقد يساعد تناوله في تحسين صحة الجهاز الهضمي وخفض الكوليسترول، كما أن انخفاض مؤشره الجلايسيمي يجعله خياراً مناسباً لمرضى السكري.

وبوجه عام، يشكّل إدراج الفواكه ذات النواة ضمن نظام غذائي متوازن خطوة بسيطة لدعم الصحة العامة، بفضل غناها بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تعزز وظائف القلب والجهاز الهضمي بطريقة طبيعية.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دراسة طبية: تناول الأناناس بانتظام يعزز الهضم ويدعم صحة القلب
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 02:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"مجموعة ZR": نرحب بكلّ المبادرات التي تعزز الوحدة الوطنية وتدعم مصداقية المؤسسات
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 02:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
7 أطعمة غنية بالبوتاسيوم لتعزيز صحة القلب والعضلات
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 02:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة تعزز صحة الدماغ وتحسن التركيز
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 02:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24

فيري ويل هيلث

الكوليسترول

السكري

الخوخ

بالمر

الكار

assi

توني

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-03-03
Lebanon24
03:07 | 2026-03-03
Lebanon24
23:00 | 2026-03-02
Lebanon24
15:16 | 2026-03-02
Lebanon24
12:45 | 2026-03-02
Lebanon24
07:51 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24