مع اقتراب فصل الربيع.. هذه الأطعمة تحسن مزاجكم

قالت الدكتورة يوليا تشيرنوبروفكينا وهي خبيرة تغذية انه في فصل الربيع ينصح باختيار الأطعمة الغنية بالتريبتوفان وفيتامينات B، لأنها تساهم في إنتاج السيروتونين والدوبامين.وأضافت : "يجب في فصل الربيع، التركيز على الأطعمة الغنية بالتريبتوفان ومجموعة فيتامين B، لأنها تساهم في إنتاج السيروتونين والدوبامين، وهما من أهم محفزات المزاج الجيد والطاقة".ولفتت الخبيرة إلى أن الطاقة تصبح أولوية قصوى للكثيرين خلال فصل الربيع. لأن الجسم ينفق المزيد من الموارد في تنظيم درجة حرارته والتكيف. ويلجأ الناس في محاولة منهم للتدفئة، غريزيا إلى تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والكثيفة، ما يرهق الجهاز الهضمي. لذلك، بدلا من الشعور بنشاط وحيوية، يبدأ الشخص بالشعور بالنعاس والثقل والرغبة في الاستلقاء.ووفقا لها، المغنيسيوم مهم، لأنه يخفض مستوى الكورتيزول، وكذلك الحديد، المسؤول عن نقل الأكسجين، وكلاهما على نفس القدر من الأهمية.(روسيا اليوم)