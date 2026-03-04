تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
14
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
مع اقتراب فصل الربيع.. هذه الأطعمة تحسن مزاجكم
Lebanon 24
04-03-2026
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت الدكتورة يوليا تشيرنوبروفكينا وهي خبيرة تغذية انه في فصل الربيع ينصح باختيار الأطعمة الغنية بالتريبتوفان وفيتامينات B، لأنها تساهم في إنتاج السيروتونين والدوبامين.
وأضافت : "يجب في فصل الربيع، التركيز على الأطعمة الغنية بالتريبتوفان ومجموعة فيتامين B، لأنها تساهم في إنتاج السيروتونين والدوبامين، وهما من أهم محفزات المزاج الجيد والطاقة".
ولفتت الخبيرة إلى أن الطاقة تصبح أولوية قصوى للكثيرين خلال فصل الربيع. لأن الجسم ينفق المزيد من الموارد في تنظيم درجة حرارته والتكيف. ويلجأ الناس في محاولة منهم للتدفئة، غريزيا إلى تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والكثيفة، ما يرهق الجهاز الهضمي. لذلك، بدلا من الشعور بنشاط وحيوية، يبدأ الشخص بالشعور بالنعاس والثقل والرغبة في الاستلقاء.
ووفقا لها، المغنيسيوم مهم، لأنه يخفض مستوى الكورتيزول، وكذلك الحديد، المسؤول عن نقل الأكسجين، وكلاهما على نفس القدر من الأهمية.(روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
8 أطعمة تدعم الصحة النفسية وتحسن المزاج
Lebanon 24
8 أطعمة تدعم الصحة النفسية وتحسن المزاج
04/03/2026 15:16:51
04/03/2026 15:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يُحسّن المشي مع الموسيقى المزاج والتركيز؟
Lebanon 24
كيف يُحسّن المشي مع الموسيقى المزاج والتركيز؟
04/03/2026 15:16:51
04/03/2026 15:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة تعزز صحة الدماغ وتحسن التركيز
Lebanon 24
أطعمة تعزز صحة الدماغ وتحسن التركيز
04/03/2026 15:16:51
04/03/2026 15:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة لتحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب.. ما هي؟
Lebanon 24
أطعمة لتحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب.. ما هي؟
04/03/2026 15:16:51
04/03/2026 15:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
الكورة
التركي
روسيا
الترك
حسن م
الرب
بيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
لماذا يصعب على البعض مقاومة تناول الوجبات الخفيفة رغم الشبع؟
Lebanon 24
لماذا يصعب على البعض مقاومة تناول الوجبات الخفيفة رغم الشبع؟
07:49 | 2026-03-04
04/03/2026 07:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سن الأربعين.. أنتم معرضون للإصابة بهذا المرض
Lebanon 24
بعد سن الأربعين.. أنتم معرضون للإصابة بهذا المرض
01:00 | 2026-03-04
04/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر الكافيين على الدماغ وما هي الكمية الآمنة يومياً؟
Lebanon 24
كيف يؤثر الكافيين على الدماغ وما هي الكمية الآمنة يومياً؟
23:00 | 2026-03-03
03/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
8 فواكه تعزز صحة القلب والأمعاء وتدعم المناعة
Lebanon 24
8 فواكه تعزز صحة القلب والأمعاء وتدعم المناعة
16:00 | 2026-03-03
03/03/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يجب التوقف عن الطعام قبل النوم بثلاث ساعات؟
Lebanon 24
لماذا يجب التوقف عن الطعام قبل النوم بثلاث ساعات؟
15:00 | 2026-03-03
03/03/2026 03:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
00:51 | 2026-03-04
04/03/2026 12:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
09:45 | 2026-03-03
03/03/2026 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
15:34 | 2026-03-03
03/03/2026 03:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مدة إقفال المدارس.. بيان جديد لوزارة التربية هذه تفاصيله
Lebanon 24
عن مدة إقفال المدارس.. بيان جديد لوزارة التربية هذه تفاصيله
11:18 | 2026-03-03
03/03/2026 11:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حقيقة ما جرى على حاجز الزهراني.. بين الشائعات والإجراءات الأمنية
Lebanon 24
حقيقة ما جرى على حاجز الزهراني.. بين الشائعات والإجراءات الأمنية
09:33 | 2026-03-03
03/03/2026 09:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:49 | 2026-03-04
لماذا يصعب على البعض مقاومة تناول الوجبات الخفيفة رغم الشبع؟
01:00 | 2026-03-04
بعد سن الأربعين.. أنتم معرضون للإصابة بهذا المرض
23:00 | 2026-03-03
كيف يؤثر الكافيين على الدماغ وما هي الكمية الآمنة يومياً؟
16:00 | 2026-03-03
8 فواكه تعزز صحة القلب والأمعاء وتدعم المناعة
15:00 | 2026-03-03
لماذا يجب التوقف عن الطعام قبل النوم بثلاث ساعات؟
03:07 | 2026-03-03
"عسل بالشوكولا".. هذا ما يجب ان تعرفه عن فوائده
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
04/03/2026 15:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
04/03/2026 15:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
04/03/2026 15:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24