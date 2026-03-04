تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
لماذا تتحول بذور الكتان إلى "غذاء خارق" عند طحنها؟
Lebanon 24
04-03-2026
|
10:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُعد بذور الكتان من أبرز الأغذية الخارقة بفضل فوائدها الصحية الهائلة، غير أن تقريرًا حديثًا لـ"ناشونال جيوغرافيك"، أكد أن الاستفادة القصوى منها تعتمد كليًّا على طحنها؛ وذلك لأن الجهاز الهضمي
البشري
يعجز عادةً عن تفتيت قشرتها الخارجية الصلبة، مما يؤدي لمرور البذور كاملة دون امتصاص عناصرها الحيوية مثل أحماض أوميغا-3 ومضادات الأكسدة والمعادن.
ويساهم الاستهلاك المنتظم لمسحوق بذور الكتان بمعدل ملعقة أو ملعقتين يوميًّا في تعزيز صحة القلب عبر خفض
الكوليسترول
والدهون الثلاثية وضغط
الدم
، كما يلعب دورًا محوريًّا في تحسين مستويات سكر الدم وتنظيم حركة الأمعاء بفضل مزيج الألياف القابلة وغير القابلة للذوبان التي تحتويها.
ولضمان الحصول على أفضل النتائج وتجنب تلف الدهون الصحية داخل البذور، ينصح الخبراء بشراء البذور كاملة وطحنها منزليًّا عند الحاجة، مع ضرورة حفظ المسحوق في أوعية محكمة داخل الثلاجة، حيث يمكن دمجها بسهولة في الوجبات اليومية كالعصائر والمخبوزات، أو استخدامها كبديل نباتي للبيض، مع التأكيد على أن قيمتها كغذاء خارق لا تتحقق إلا بجعلها جزءًا مستمرًّا وثابتًا من
النظام الغذائي
اليومي. (إرم نيوز)
