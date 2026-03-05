هل الكينوا أفضل من الأرز البني للبروتين والألياف؟

أكد موقع « ويل هيلث» أن كل من البني والكينوا يُعدّان خيارين ممتازين لإضافة الحبوب الكاملة إلى اليومي، موضحاً أن كلاهما يوفر الكربوهيدرات اللازمة للطاقة، إلا أن الكينوا تتفوق في محتواها من البروتين والألياف.

وأشار الموقع إلى أن كوباً من الكينوا المطبوخة يحتوي على نحو 8 غرامات من البروتين، مقارنة بـ5.5 غرام في نفس الكمية من الأرز البني، مؤكداً أن البروتين الموجود في الكينوا يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

كما أظهرت مقارنة محتوى الألياف تفوق الكينوا أيضاً، حيث تحتوي على 5.2 غرام لكل كوب مقابل 3.2 غرام في الأرز البني، بما يسهم في تعزيز الشعور بالشبع ودعم صحة الجهاز الهضمي.

وينصح خبراء التغذية باختيار الكينوا أو الأرز البني بدلاً من الحبوب المكررة مثل الأرز الأبيض، لتعزيز القيمة الغذائية للنظام الغذائي، خاصة للنباتيين الذين يسعون للحصول على البروتين بشكل كافٍ.

وأكد الموقع أن كلا النوعين من الحبوب يمثلان خياراً صحياً ضمن نظام غذائي متوازن، مع إمكانية اختيار النوع الأنسب وفق الأهداف الغذائية والتفضيلات الشخصية.