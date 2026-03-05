تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هل الكينوا أفضل من الأرز البني للبروتين والألياف؟

Lebanon 24
05-03-2026 | 14:00
A-
A+
هل الكينوا أفضل من الأرز البني للبروتين والألياف؟
هل الكينوا أفضل من الأرز البني للبروتين والألياف؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد موقع «فيري ويل هيلث» أن كل من الأرز البني والكينوا يُعدّان خيارين ممتازين لإضافة الحبوب الكاملة إلى النظام الغذائي اليومي، موضحاً أن كلاهما يوفر الكربوهيدرات اللازمة للطاقة، إلا أن الكينوا تتفوق في محتواها من البروتين والألياف.

وأشار الموقع إلى أن كوباً من الكينوا المطبوخة يحتوي على نحو 8 غرامات من البروتين، مقارنة بـ5.5 غرام في نفس الكمية من الأرز البني، مؤكداً أن البروتين الموجود في الكينوا يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

كما أظهرت مقارنة محتوى الألياف تفوق الكينوا أيضاً، حيث تحتوي على 5.2 غرام لكل كوب مقابل 3.2 غرام في الأرز البني، بما يسهم في تعزيز الشعور بالشبع ودعم صحة الجهاز الهضمي.

وينصح خبراء التغذية باختيار الكينوا أو الأرز البني بدلاً من الحبوب المكررة مثل الأرز الأبيض، لتعزيز القيمة الغذائية للنظام الغذائي، خاصة للنباتيين الذين يسعون للحصول على البروتين بشكل كافٍ.

وأكد الموقع أن كلا النوعين من الحبوب يمثلان خياراً صحياً ضمن نظام غذائي متوازن، مع إمكانية اختيار النوع الأنسب وفق الأهداف الغذائية والتفضيلات الشخصية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أفضل وقت لتناول لوح البروتين للحصول على الطاقة والتعافي
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تساعد مخفوقات البروتين على إنقاص الوزن؟
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيت البروتين.. هل يغيّر فعلياً نمو العضلات؟
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما أفضل لإشراق البشرة ماء الأرز أم ماء جوز الهند؟
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

فيري ويل هيلث

هيدرا

كاني

ساسي

راما

روتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:58 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:26 | 2026-03-05
Lebanon24
07:16 | 2026-03-05
Lebanon24
01:00 | 2026-03-05
Lebanon24
23:00 | 2026-03-04
Lebanon24
16:00 | 2026-03-04
Lebanon24
14:00 | 2026-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24