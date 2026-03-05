تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

كريم القمح أم الشوفان... أيهما أكثر فائدة لصحتك؟

Lebanon 24
05-03-2026 | 16:26
A-
A+
كريم القمح أم الشوفان... أيهما أكثر فائدة لصحتك؟
كريم القمح أم الشوفان... أيهما أكثر فائدة لصحتك؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يشير موقع «فيري ويل هيلث» الطبي إلى أن المقارنة بين كريم القمح والشوفان ليست بسيطة، فكل منهما يوفر عناصر غذائية مختلفة، ويعتمد اختيار الخيار الأنسب على الاحتياجات الصحية وطريقة التحضير.

وأوضح الخبراء أن كريم القمح غني بالفيتامينات والمعادن، خصوصاً الحديد ومجموعة فيتامينات «ب»، ما يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء وعمليات الأيض وصحة الجلد والجهاز العصبي. بينما يحتوي الشوفان طبيعياً على معادن مهمة مثل المغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والزنك.

أما فيما يتعلق بالألياف، فتفوق الشوفان على كريم القمح، إذ تساعد الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول واستقرار مستويات السكر في الدم. في المقابل، يحتوي كريم القمح على كمية أقل من الألياف، ما يجعله مناسباً أحياناً للأشخاص الذين يحتاجون إلى تقليل الألياف.

وأكد الخبراء أن الغلوتين عامل مهم في الاختيار، فالشوفان خالٍ بطبيعته من الغلوتين، بينما يحتوي كريم القمح عليه، ما يجعل الشوفان خياراً أفضل لمن يعانون حساسية الغلوتين، مع ضرورة اختيار منتجات خالية من الغلوتين لتجنب التلوث العرضي.

وأشار الموقع إلى أن طريقة التحضير تؤثر على القيمة الغذائية، فإعداد الشوفان أو كريم القمح بالحليب يزيد البروتين والدهون، بينما تزيد إضافة السكر أو الزبدة السعرات الحرارية.

وفي النهاية، يمكن إدراج كلا الخيارين ضمن نظام غذائي صحي، شرط الانتباه إلى المكونات وطريقة التحضير.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أيهما أكثر صحة.. الشوكولا الداكنة أم بالحليب؟
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الشاي أم القهوة... أيهما الأفضل لصحة الجسم؟
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مقارنة بين السلمون والدجاج: أيهما أفضل لصحتك؟
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"الصحة" تطلق "كريم" لدعم المتضررين من انهيارات المباني بطرابلس
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24

فيري ويل هيلث

الاختيار

المعادن

الحمرا

الشوف

العرض

أم ال

ان لي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:58 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-03-05
Lebanon24
07:16 | 2026-03-05
Lebanon24
01:00 | 2026-03-05
Lebanon24
23:00 | 2026-03-04
Lebanon24
16:00 | 2026-03-04
Lebanon24
14:00 | 2026-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24