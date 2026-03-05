كريم القمح أم الشوفان... أيهما أكثر فائدة لصحتك؟

يشير موقع « ويل هيلث» الطبي إلى أن المقارنة بين كريم القمح والشوفان ليست بسيطة، فكل منهما يوفر عناصر غذائية مختلفة، ويعتمد اختيار الخيار الأنسب على الاحتياجات الصحية وطريقة التحضير.

وأوضح الخبراء أن كريم القمح غني بالفيتامينات والمعادن، خصوصاً الحديد ومجموعة فيتامينات «ب»، ما يدعم إنتاج خلايا الحمراء وعمليات الأيض وصحة الجلد والجهاز العصبي. بينما يحتوي الشوفان طبيعياً على معادن مهمة مثل المغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والزنك.

أما فيما يتعلق بالألياف، فتفوق الشوفان على كريم القمح، إذ تساعد الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول واستقرار مستويات السكر في الدم. في المقابل، يحتوي كريم القمح على كمية أقل من الألياف، ما يجعله مناسباً أحياناً للأشخاص الذين يحتاجون إلى تقليل الألياف.

وأكد الخبراء أن الغلوتين عامل مهم في ، فالشوفان خالٍ بطبيعته من الغلوتين، بينما يحتوي كريم القمح عليه، ما يجعل الشوفان خياراً أفضل لمن يعانون حساسية الغلوتين، مع ضرورة اختيار منتجات خالية من الغلوتين لتجنب التلوث العرضي.

وأشار الموقع إلى أن طريقة التحضير تؤثر على القيمة الغذائية، فإعداد الشوفان أو كريم القمح بالحليب يزيد البروتين والدهون، بينما تزيد إضافة السكر أو الزبدة السعرات الحرارية.

وفي النهاية، يمكن إدراج كلا الخيارين ضمن نظام غذائي صحي، شرط الانتباه إلى المكونات وطريقة التحضير.