صحة

بعد الأربعين… خطوات بسيطة لقلب صحي

Lebanon 24
06-03-2026 | 13:23
بعد الأربعين… خطوات بسيطة لقلب صحي
مع التقدم في العمر، تزداد أهمية العناية بصحة القلب، خصوصاً بعد سن الأربعين حيث ترتفع احتمالات الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. لذلك ينصح الأطباء باتباع مجموعة من العادات الصحية التي تساعد على حماية القلب والحفاظ على نشاطه.

أولى هذه النصائح هي ممارسة النشاط البدني بانتظام، مثل المشي لمدة 30 دقيقة يومياً، إذ يساعد ذلك على تحسين الدورة الدموية وخفض مستويات الكوليسترول الضار. كما يُنصح باتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، مع تقليل الدهون المشبعة والملح.

ومن المهم أيضاً الحفاظ على وزن صحي، لأن زيادة الوزن ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. كما يؤكد الأطباء ضرورة الإقلاع عن التدخين وتقليل التوتر، إلى جانب الحصول على نوم كافٍ يومياً.

وأخيراً، يوصى بإجراء فحوصات طبية دورية لمراقبة ضغط الدم ومستويات السكر والكوليسترول، لأن الاكتشاف المبكر لأي مشكلة صحية يساعد على الوقاية من مضاعفات خطيرة.
 
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24