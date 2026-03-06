تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
12
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
5
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
القهوة… مفيدة أم ضارة؟ دراسة تجيب
Lebanon 24
06-03-2026
|
15:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
لطالما أثار شرب القهوة جدلاً واسعاً بين مؤيد لفوائدها الصحية وآخر يحذر من أضرارها. لكن دراسة حديثة أشارت إلى أن تناول القهوة باعتدال قد يكون مفيداً للصحة بدلاً من أن يكون ضاراً.
ووفقاً لنتائج الدراسة، فإن شرب 2 إلى 3 أكواب من القهوة يومياً قد يساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، كما قد يساهم في تحسين التركيز وتنشيط الدماغ بفضل احتوائها على الكافيين ومضادات الأكسدة.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من الإفراط في تناول القهوة، لأن الكميات الكبيرة من الكافيين قد تسبب الأرق وارتفاع ضغط
الدم
وزيادة التوتر لدى بعض الأشخاص.
ويؤكد الأطباء أن الاعتدال هو المفتاح للاستفادة من فوائد القهوة، مع مراعاة الحالة الصحية لكل شخص وتجنب الإكثار منها في ساعات المساء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا ينسى البعض منا أسماء الناس؟ دراسة تجيب
Lebanon 24
لماذا ينسى البعض منا أسماء الناس؟ دراسة تجيب
07/03/2026 00:58:44
07/03/2026 00:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
متى يجب أن نتناول البيض؟ دراسة تجيب
Lebanon 24
متى يجب أن نتناول البيض؟ دراسة تجيب
07/03/2026 00:58:44
07/03/2026 00:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الشاي أم القهوة... أيهما الأفضل لصحة الجسم؟
Lebanon 24
الشاي أم القهوة... أيهما الأفضل لصحة الجسم؟
07/03/2026 00:58:44
07/03/2026 00:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أيهما الخيار الأفضل لبدء يومك.. القهوة أم الشاي؟
Lebanon 24
أيهما الخيار الأفضل لبدء يومك.. القهوة أم الشاي؟
07/03/2026 00:58:44
07/03/2026 00:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حسين ال
التركي
السكري
الترك
بيرة
تركي
الدم
قد يعجبك أيضاً
بعد الأربعين… خطوات بسيطة لقلب صحي
Lebanon 24
بعد الأربعين… خطوات بسيطة لقلب صحي
13:23 | 2026-03-06
06/03/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رمضان في الطقس البارد... ماذا نأكل لنحافظ على الدفء والطاقة؟
Lebanon 24
رمضان في الطقس البارد... ماذا نأكل لنحافظ على الدفء والطاقة؟
10:00 | 2026-03-06
06/03/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"المشي العكسي في الماء".. تمرين مريح للظهر والمفاصل
Lebanon 24
"المشي العكسي في الماء".. تمرين مريح للظهر والمفاصل
08:06 | 2026-03-06
06/03/2026 08:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشار فيروس بلا لقاح أو علاج في أميركا.. وهذه أعراضه
Lebanon 24
انتشار فيروس بلا لقاح أو علاج في أميركا.. وهذه أعراضه
03:40 | 2026-03-06
06/03/2026 03:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إحذروا.. هذا الشراب الشائع في رمضان قد يرفع ضغط الدم!
Lebanon 24
إحذروا.. هذا الشراب الشائع في رمضان قد يرفع ضغط الدم!
01:00 | 2026-03-06
06/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه هويته.. من هو المستهدف بغارة صيدا؟
Lebanon 24
هذه هويته.. من هو المستهدف بغارة صيدا؟
04:43 | 2026-03-06
06/03/2026 04:43:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
Lebanon 24
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
14:46 | 2026-03-06
06/03/2026 02:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية
Lebanon 24
كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية
03:00 | 2026-03-06
06/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع المسافرين عبر الميدل إيست… إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع المسافرين عبر الميدل إيست… إليكم هذا البيان
08:42 | 2026-03-06
06/03/2026 08:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني: هل هذه نهاية "حزب الله"؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني: هل هذه نهاية "حزب الله"؟
03:30 | 2026-03-06
06/03/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
13:23 | 2026-03-06
بعد الأربعين… خطوات بسيطة لقلب صحي
10:00 | 2026-03-06
رمضان في الطقس البارد... ماذا نأكل لنحافظ على الدفء والطاقة؟
08:06 | 2026-03-06
"المشي العكسي في الماء".. تمرين مريح للظهر والمفاصل
03:40 | 2026-03-06
انتشار فيروس بلا لقاح أو علاج في أميركا.. وهذه أعراضه
01:00 | 2026-03-06
إحذروا.. هذا الشراب الشائع في رمضان قد يرفع ضغط الدم!
23:00 | 2026-03-05
5 خضراوات قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون
فيديو
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
07/03/2026 00:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
07/03/2026 00:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
07/03/2026 00:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24