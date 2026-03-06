تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

القهوة… مفيدة أم ضارة؟ دراسة تجيب

Lebanon 24
06-03-2026 | 15:27
القهوة… مفيدة أم ضارة؟ دراسة تجيب
لطالما أثار شرب القهوة جدلاً واسعاً بين مؤيد لفوائدها الصحية وآخر يحذر من أضرارها. لكن دراسة حديثة أشارت إلى أن تناول القهوة باعتدال قد يكون مفيداً للصحة بدلاً من أن يكون ضاراً.

ووفقاً لنتائج الدراسة، فإن شرب 2 إلى 3 أكواب من القهوة يومياً قد يساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، كما قد يساهم في تحسين التركيز وتنشيط الدماغ بفضل احتوائها على الكافيين ومضادات الأكسدة.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من الإفراط في تناول القهوة، لأن الكميات الكبيرة من الكافيين قد تسبب الأرق وارتفاع ضغط الدم وزيادة التوتر لدى بعض الأشخاص.

ويؤكد الأطباء أن الاعتدال هو المفتاح للاستفادة من فوائد القهوة، مع مراعاة الحالة الصحية لكل شخص وتجنب الإكثار منها في ساعات المساء.
