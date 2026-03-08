تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

كيف تساعدك أغانيك المفضلة على تناول طعام صحي أكثر؟

Lebanon 24
08-03-2026 | 07:32
كيف تساعدك أغانيك المفضلة على تناول طعام صحي أكثر؟
كيف تساعدك أغانيك المفضلة على تناول طعام صحي أكثر؟ photos 0
كشف باحثون نمساويون عن أسلوب بسيط وفعّال للتحكم في الشهية وتقليل الإفراط في الأكل، قد يشكل بديلاً عن الإجراءات المكلفة مثل حقن حرق الدهون.


أوضحت دراسة حديثة أجرتها جامعة غراتس أن الاستماع إلى أغنية مفضلة أثناء تناول الطعام يقلل الرغبة في الحلويات والأطعمة الدسمة، في حين أن الاستماع إلى موسيقى غير محبوبة يزيد الميل للوجبات غير الصحية.


وشملت الدراسة 106 متطوعين في العشرينيات من العمر، طلب منهم الاستماع إلى مقطوعات يحبونها أو يكرهونها أثناء جلوسهم أمام طاولة مليئة بالحلويات والفواكه.


واعتمد الباحثون على كاميرات لمراقبة حركة أعين المشاركين لتحديد ما يجذب انتباههم، بالإضافة إلى تسجيل اختياراتهم للطعام.


أظهرت النتائج، التي نشرت في مجلة Appetite، أن من استمعوا لموسيقى مفضلة اختاروا بشكل أكبر خيارات صحية مثل العنب، بينما أظهر المشاركون الذين استمعوا لأغانٍ غير محبوبة ميلاً أكبر نحو الحلويات السكرية.


وأوضح الباحثون أن الموسيقى تؤثر مباشرة على المزاج، مما ينعكس على القرارات الغذائية، مؤكدين أن "الموسيقى قد تمثل أداة واعدة لتعزيز السلوكيات الصحية والحد من الإفراط في تناول الطعام".  (آرم نيوز) 
