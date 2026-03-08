تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

الفلفل الأحمر أم الأخضر.. أيهما يمنحك فوائد صحية أكبر؟

Lebanon 24
08-03-2026
الفلفل الأحمر أم الأخضر.. أيهما يمنحك فوائد صحية أكبر؟
الفلفل الأحمر أم الأخضر.. أيهما يمنحك فوائد صحية أكبر؟ photos 0
يُعد الفلفل الأحمر والأخضر من الخضراوات منخفضة السعرات وغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، ويشكلان عنصرًا مهمًا في النظام الغذائي الصحي. وعلى الرغم من تشابه محتواهما من الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم، إلا أن لكل منهما ميزاته الغذائية التي تؤثر على الصحة بطرق مختلفة، ما يجعل التعرف على الفروقات بينهما أمرًا ضروريًا للخيارات الغذائية اليومية.

السعرات والكربوهيدرات والسكر

الفلفل الأحمر يحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات وسكر أعلى قليلًا مقارنة بالفلفل الأخضر، ويتميّز بغناه بفيتامين A وC، ما يدعم صحة البشرة، الرؤية، والجهاز المناعي.

الفلفل الأخضر يحتوي على كمية أعلى قليلًا من الكالسيوم، الضروري لصحة العظام ووظائف العضلات.

كلا النوعين غنيان بالألياف، ما يعزز صحة الجهاز الهضمي، يدعم توازن ميكروبيوم الأمعاء، ويساعد على انتظام حركة الأمعاء.

تأثير طريقة التحضير

السلق بالماء: يقلل السعرات والكربوهيدرات والسكر والألياف.

القلي: يزيد من محتوى السعرات.

تناول الفلفل نيئًا: يحافظ على الفيتامينات والمعادن، خصوصًا فيتامين A، C، الكالسيوم، البوتاسيوم، والمغنيسيوم.

طرق الاستخدام

يمكن تناول الفلفل الأحمر والأخضر نيئًا أو مطبوخًا، ويُستخدم في:

السلطات، الحساء، اليخنات، الأرز والمعكرونة

البيتزا، القلي السريع، الصلصات، العصائر

كزينة للأطباق أو في وصفات نباتية وأطباق اللحوم والمأكولات البحرية

اختيار الفلفل يعتمد على الأهداف الغذائية: الأحمر غني بالفيتامينات، والأخضر يوفر الكالسيوم. دمج كلا النوعين يضمن الاستفادة القصوى من قيمهما الغذائية ويضيف ألوانًا ونكهات وقوامًا متنوعًا للوجبات. (آرم نيوز) 
Lebanon24
11:00 | 2026-03-08
Lebanon24
07:32 | 2026-03-08
Lebanon24
06:00 | 2026-03-08
Lebanon24
03:00 | 2026-03-08
Lebanon24
00:00 | 2026-03-08
Lebanon24
17:00 | 2026-03-07
