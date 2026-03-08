الفلفل الأحمر أم الأخضر.. أيهما يمنحك فوائد صحية أكبر؟

يُعد الفلفل الأحمر والأخضر من الخضراوات منخفضة السعرات وغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، ويشكلان عنصرًا مهمًا في الصحي. وعلى الرغم من تشابه محتواهما من الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم، إلا أن لكل منهما ميزاته الغذائية التي تؤثر على الصحة بطرق مختلفة، ما يجعل التعرف على الفروقات بينهما أمرًا ضروريًا للخيارات الغذائية اليومية.



السعرات والكربوهيدرات والسكر



الفلفل الأحمر يحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات وسكر أعلى قليلًا مقارنة بالفلفل الأخضر، ويتميّز بغناه بفيتامين A وC، ما يدعم صحة البشرة، الرؤية، والجهاز المناعي.



الفلفل الأخضر يحتوي على كمية أعلى قليلًا من الكالسيوم، الضروري لصحة العظام ووظائف العضلات.



كلا النوعين غنيان بالألياف، ما يعزز صحة الجهاز الهضمي، يدعم توازن ميكروبيوم الأمعاء، ويساعد على انتظام حركة الأمعاء.



تأثير طريقة التحضير



السلق بالماء: يقلل السعرات والكربوهيدرات والسكر والألياف.



القلي: يزيد من محتوى السعرات.



تناول الفلفل نيئًا: يحافظ على الفيتامينات والمعادن، خصوصًا فيتامين A، C، الكالسيوم، البوتاسيوم، والمغنيسيوم.



طرق الاستخدام



يمكن تناول الفلفل الأحمر والأخضر نيئًا أو مطبوخًا، ويُستخدم في:



السلطات، الحساء، اليخنات، والمعكرونة



البيتزا، القلي السريع، الصلصات، العصائر



كزينة للأطباق أو في وصفات نباتية وأطباق اللحوم والمأكولات البحرية



اختيار الفلفل يعتمد على الأهداف الغذائية: الأحمر غني بالفيتامينات، والأخضر يوفر الكالسيوم. دمج كلا النوعين يضمن الاستفادة القصوى من قيمهما الغذائية ويضيف ألوانًا ونكهات وقوامًا متنوعًا للوجبات. (آرم نيوز)

Advertisement