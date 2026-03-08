تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

التسمم العرضي عند كبار السن… خطوات بسيطة للوقاية والسلامة اليومية

Lebanon 24
08-03-2026 | 11:00
A-
A+
التسمم العرضي عند كبار السن… خطوات بسيطة للوقاية والسلامة اليومية
التسمم العرضي عند كبار السن… خطوات بسيطة للوقاية والسلامة اليومية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر خبراء الصحة من تزايد حالات التسمم العرضي بين كبار السن، حيث أصبح الأشخاص فوق سن 65 عامًا أكثر عرضة للوفاة نتيجة هذه الحوادث بمعدل الضعف مقارنة ببقية السكان.

وأظهرت الدراسات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات تناول كبار السن عن غير قصد منتجات منزلية سامة، مثل بخاخات التنظيف، كبسولات الغسيل، المواد الكيميائية للحدائق، إضافة إلى تناول جرعات زائدة من الأدوية.

وأوضح الخبراء، وفقًا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل"، أن كبار السن يواجهون مخاطر أكبر بسبب عوامل متعددة، أبرزها:

الخرف، الذي قد يسبب ارتباكًا في استخدام المنتجات المنزلية.

ضعف البصر، مما يصعّب قراءة الملصقات والتحذيرات.

تعدد الأدوية اليومية، ما يزيد من خطر الجرعات الخاطئة أو الخلط بينها.

وقالت ريبيكا غاي، مديرة السياسات في RoSPA: "الانتباه لثوانٍ قليلة يمكن أن يمنع ابتلاع أحدهم منتجًا سامًا. هذه الحوادث ليست نادرة، بل متوقعة ويمكن الوقاية منها".

وتوصي الإرشادات باتباع خطوات بسيطة للوقاية:

حفظ منتجات التنظيف والغسيل في خزائن مغلقة أو مرتفعة بعيدًا عن متناول كبار السن.

تخزين الأدوية في منظمات خاصة وبعيدًا عن الأنظار.

الاحتفاظ بالمنتجات في عبواتها الأصلية مع التحذيرات، وتجنب وضع الزجاجات المتشابهة بجانب بعضها.

وأشار بول إدواردز، كبير مسؤولي التمريض في قسم الخرف بالمملكة المتحدة، إلى أن عبوات التنظيف الملونة قد تضلل المصابين بالخرف، الذين قد يظنونها مواد غذائية، مؤكدًا أن التوازن بين الاستقلالية والسلامة يشكل التحدي الأكبر، وأن اتخاذ خطوات بسيطة يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمالية وقوع الحوادث.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد الأربعين… خطوات بسيطة لقلب صحي
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوات بسيطة للسيطرة على ضغط الدم المرتفع
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوات بسيطة مدعومة علميا لتحسين النوم.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
10 خطوات غذائية بسيطة للتغلب على غثيان الحمل
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24

المواد الكيميائية

منتجات المنزل

الاستقلال

المملكة

الغسيل

العرض

لي مي

سولا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
09:19 | 2026-03-08
Lebanon24
07:32 | 2026-03-08
Lebanon24
06:00 | 2026-03-08
Lebanon24
03:00 | 2026-03-08
Lebanon24
00:00 | 2026-03-08
Lebanon24
17:00 | 2026-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24