التسمم العرضي عند كبار السن… خطوات بسيطة للوقاية والسلامة اليومية

حذّر خبراء الصحة من تزايد حالات التسمم العرضي بين كبار السن، حيث أصبح الأشخاص فوق سن 65 عامًا أكثر عرضة للوفاة نتيجة هذه الحوادث بمعدل الضعف مقارنة ببقية السكان.



وأظهرت الدراسات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات تناول كبار السن عن غير قصد منتجات منزلية سامة، مثل بخاخات التنظيف، كبسولات ، للحدائق، إضافة إلى تناول جرعات زائدة من الأدوية.



وأوضح الخبراء، وفقًا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل"، أن كبار السن يواجهون مخاطر أكبر بسبب عوامل متعددة، أبرزها:



الخرف، الذي قد يسبب ارتباكًا في استخدام المنتجات المنزلية.



ضعف البصر، مما يصعّب قراءة الملصقات والتحذيرات.



تعدد الأدوية اليومية، ما يزيد من خطر الجرعات الخاطئة أو الخلط بينها.



وقالت ريبيكا غاي، مديرة السياسات في RoSPA: "الانتباه لثوانٍ قليلة يمكن أن يمنع ابتلاع أحدهم منتجًا سامًا. هذه الحوادث ليست نادرة، بل متوقعة ويمكن الوقاية منها".



وتوصي الإرشادات باتباع خطوات بسيطة للوقاية:



حفظ منتجات التنظيف والغسيل في خزائن مغلقة أو مرتفعة بعيدًا عن متناول كبار السن.



تخزين الأدوية في منظمات خاصة وبعيدًا عن الأنظار.



الاحتفاظ بالمنتجات في عبواتها الأصلية مع التحذيرات، وتجنب وضع الزجاجات المتشابهة بجانب بعضها.



وأشار بول إدواردز، كبير مسؤولي التمريض في قسم الخرف بالمملكة المتحدة، إلى أن عبوات التنظيف الملونة قد تضلل المصابين بالخرف، الذين قد يظنونها مواد غذائية، مؤكدًا أن التوازن بين الاستقلالية والسلامة يشكل التحدي الأكبر، وأن اتخاذ خطوات بسيطة يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمالية وقوع الحوادث.

Advertisement