تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
7
o
طرابلس
8
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
11
o
جونية
4
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
6
o
بشري
8
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
طرق سهلة لزيادة البروتين في طبق الأرز.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
08-03-2026
|
15:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعد
الأرز
من أكثر الأطعمة انتشاراً حول العالم، لكنه يحتوي بطبيعته على كمية قليلة نسبياً من البروتين، إذ يوفر الكوب الواحد من الأرز المطبوخ نحو 4.5 غرام فقط من البروتين. ولذلك ينصح خبراء التغذية بإضافة مصادر بروتين مختلفة إلى الأرز، لتحويله من طبق جانبي بسيط إلى وجبة متوازنة تساعد على الشبع وبناء العضلات.
وبحسب تقرير في موقع "VeryWellHealth" الصحي، فيما يلي ست طرق سهلة لزيادة محتوى البروتين في الأرز.
1. طهي الأرز بمرق العظام
بدلاً من طهي الأرز بالماء، يمكن استخدام مرق العظام الذي يحتوي على كمية إضافية من البروتين. ويختلف محتوى البروتين حسب نوع المرق وطريقة تحضيره، لكن كوباً واحداً من مرق عظام اللحم قد يحتوي على 2.5 إلى 9 غرامات من البروتين.
2. إضافة التوفو الناعم
يتميز التوفو الناعم بطعم معتدل وقوام كريمي، ما يجعله مناسباً لمختلف الأطباق. ويمكن خلطه في صلصة كريمية وإضافتها إلى الأرز، أو وضعه مباشرة فوق الطبق. ويحتوي كل 100 غرام من التوفو الناعم على نحو 5 غرامات من البروتين.
3. إضافة البيض
يعد البيض من أسهل الطرق لزيادة البروتين في الأرز، فالبيضة الواحدة توفر حوالي 6 غرامات من البروتين، إضافة إلى عناصر غذائية مهمة مثل الكولين. ويمكن إضافة البيض إلى الأرز بعدة طرق مثل البيض المقلي أو البيض المسلوق أو البيض المخفوق داخل الأرز الساخن.
4. إضافة اللحوم أو السمك
يمكن تحويل الأرز إلى وجبة رئيسية بإضافة مصدر بروتين حيواني مثل الدجاج أو اللحم أو السمك، فحصة واحدة بوزن 100 غرام تقريباً من هذه الأطعمة توفر عادة 20 إلى 30 غراماً من البروتين.
5. إضافة الزبادي اليوناني
يمكن إضافة ملعقة من الزبادي اليوناني أو سكاير إلى أطباق الأرز، خاصة في الوصفات المالحة. ويتميز هذا النوع من الزبادي بارتفاع محتواه البروتيني، إذ قد يحتوي كوب صغير منه على نحو 20 غراماً من البروتين.
6. إضافة البقوليات
تعد البقوليات مثل الفاصوليا والعدس والإدامامي من أفضل المصادر النباتية للبروتين. فالكوب الواحد من البقوليات يوفر عادة 15 إلى 18 غراماً من البروتين، إضافة إلى الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع.
وباختصار، يمكن ببعض الإضافات البسيطة تحويل الأرز إلى وجبة صحية متكاملة غنية بالبروتين تدعم الطاقة اليومية وصحة العضلات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل الكينوا أفضل من الأرز البني للبروتين والألياف؟
Lebanon 24
هل الكينوا أفضل من الأرز البني للبروتين والألياف؟
09/03/2026 00:49:19
09/03/2026 00:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
البروتين مهم.. لكن زيادته قد تضر بصحتك
Lebanon 24
البروتين مهم.. لكن زيادته قد تضر بصحتك
09/03/2026 00:49:19
09/03/2026 00:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
للباحثين عن البروتين.. اليكم هذه البدائل
Lebanon 24
للباحثين عن البروتين.. اليكم هذه البدائل
09/03/2026 00:49:19
09/03/2026 00:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
طرق مجانية لإزالة الفيروسات وتأمين هاتفك.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
طرق مجانية لإزالة الفيروسات وتأمين هاتفك.. اليكم ابرزها
09/03/2026 00:49:19
09/03/2026 00:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونان
فالكو
الأرز
يونان
ليونا
راما
روتي
باتي
تابع
قد يعجبك أيضاً
من عليه تجنب تناول الموز؟
Lebanon 24
من عليه تجنب تناول الموز؟
17:00 | 2026-03-08
08/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التسمم العرضي عند كبار السن… خطوات بسيطة للوقاية والسلامة اليومية
Lebanon 24
التسمم العرضي عند كبار السن… خطوات بسيطة للوقاية والسلامة اليومية
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفلفل الأحمر أم الأخضر.. أيهما يمنحك فوائد صحية أكبر؟
Lebanon 24
الفلفل الأحمر أم الأخضر.. أيهما يمنحك فوائد صحية أكبر؟
09:19 | 2026-03-08
08/03/2026 09:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تساعدك أغانيك المفضلة على تناول طعام صحي أكثر؟
Lebanon 24
كيف تساعدك أغانيك المفضلة على تناول طعام صحي أكثر؟
07:32 | 2026-03-08
08/03/2026 07:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبة السحور.. هذا ما يجب معرفتها عنها
Lebanon 24
وجبة السحور.. هذا ما يجب معرفتها عنها
06:00 | 2026-03-08
08/03/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
Lebanon 24
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
00:18 | 2026-03-08
08/03/2026 12:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
07:07 | 2026-03-08
08/03/2026 07:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول اسمه لخلافة خامنئي.. هذه أسرار ثروة مجتبى خامنئي
Lebanon 24
بعد تداول اسمه لخلافة خامنئي.. هذه أسرار ثروة مجتبى خامنئي
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جواسيس" في لبنان.. تقريرٌ جديد عن "إنزال النبي شيت"
Lebanon 24
"جواسيس" في لبنان.. تقريرٌ جديد عن "إنزال النبي شيت"
06:30 | 2026-03-08
08/03/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
17:00 | 2026-03-08
من عليه تجنب تناول الموز؟
11:00 | 2026-03-08
التسمم العرضي عند كبار السن… خطوات بسيطة للوقاية والسلامة اليومية
09:19 | 2026-03-08
الفلفل الأحمر أم الأخضر.. أيهما يمنحك فوائد صحية أكبر؟
07:32 | 2026-03-08
كيف تساعدك أغانيك المفضلة على تناول طعام صحي أكثر؟
06:00 | 2026-03-08
وجبة السحور.. هذا ما يجب معرفتها عنها
03:00 | 2026-03-08
شراب الجلاب.. لماذا مهم في رمضان؟
فيديو
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
09/03/2026 00:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
09/03/2026 00:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
03:11 | 2026-03-06
09/03/2026 00:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24