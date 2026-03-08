تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
7
o
طرابلس
8
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
11
o
جونية
4
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
6
o
بشري
8
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
من عليه تجنب تناول الموز؟
Lebanon 24
08-03-2026
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد الدكتور
أندريه تياجيلنيكوف
، كبير أخصائيي الرعاية الصحية الأولية للبالغين في
إدارة الصحة
بموسكو، أنه لا ينصح مرضى الكلى ومرضى
السكري
ومرضى القولون العصبي.
ووفقا له، ويشمل هذا مرضى الدوالي ومن يعاني من مضاعفات ما بعد احتشاء عضلة القلب.
ويقول: "على الرغم من أن الموز غني بالفيتامينات، إلا أن له موانع استخدام صارمة. لذلك ينصح بعض الأشخاص بالامتناع التام عن تناوله أو الحد منه بشكل كبير. مثلا، مرضى الكلى، لأن الموز غني بالبوتاسيوم الذي تفرزه الكلى. بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة أو فرط بوتاسيوم
الدم
(زيادة البوتاسيوم في الدم)، قد يؤدي تناوله إلى تفاقم حالتهم".
ووفقا له، كما يجب على مرضى السكري تجنب تناول الموز الأصفر الناضج جدا ذي البقع البنية. لأن النشا في هذا الموز يتحول بالكامل إلى سكريات بسيطة، ما يسبب ارتفاعا حادا في مستوى الغلوكوز في الدم.
ويقول: "يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان والكحوليات السكرية، ما قد يسبب انتفاخا وغازات، لذلك ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي وفرط نمو البكتيريا تجنب تناوله. كما ينصح بالحذر لمن يتناولون مدرات البول الحافظة للبوتاسيوم ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (أدوية ضغط الدم). لأن تناول الموز مع أنواع أخرى من الأطعمة قد يؤدي إلى فرط بوتاسيوم الدم".
ويشير الطبيب، إلى أنه، وفقا لبعض التقارير، يمكن أن يزيد الموز لزوجة الدم، لذلك لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من
دوالي
الأوردة، أو التهاب الوريد الخثاري، أو بعد الإصابة باحتشاء عضلة القلب بتناوله.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف يؤثر توقيت تناول الموز على الأداء الرياضي؟
Lebanon 24
كيف يؤثر توقيت تناول الموز على الأداء الرياضي؟
09/03/2026 00:49:26
09/03/2026 00:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. طريق تجنبوا المرور عليه مؤقتاً
Lebanon 24
للمواطنين.. طريق تجنبوا المرور عليه مؤقتاً
09/03/2026 00:49:26
09/03/2026 00:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الموز.. فاكهة لذيذة وفوائد صحية متعددة
Lebanon 24
الموز.. فاكهة لذيذة وفوائد صحية متعددة
09/03/2026 00:49:26
09/03/2026 00:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحدث لمستويات البوتاسيوم والإلكتروليتات في جسمك عند شرب ماء الموز؟
Lebanon 24
ماذا يحدث لمستويات البوتاسيوم والإلكتروليتات في جسمك عند شرب ماء الموز؟
09/03/2026 00:49:26
09/03/2026 00:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أندريه تياجيلنيكوف
إدارة الصحة
الكحول
السكري
موسكو
دوالي
بالا
الدم
قد يعجبك أيضاً
طرق سهلة لزيادة البروتين في طبق الأرز.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
طرق سهلة لزيادة البروتين في طبق الأرز.. اليكم ابرزها
15:08 | 2026-03-08
08/03/2026 03:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التسمم العرضي عند كبار السن… خطوات بسيطة للوقاية والسلامة اليومية
Lebanon 24
التسمم العرضي عند كبار السن… خطوات بسيطة للوقاية والسلامة اليومية
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفلفل الأحمر أم الأخضر.. أيهما يمنحك فوائد صحية أكبر؟
Lebanon 24
الفلفل الأحمر أم الأخضر.. أيهما يمنحك فوائد صحية أكبر؟
09:19 | 2026-03-08
08/03/2026 09:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تساعدك أغانيك المفضلة على تناول طعام صحي أكثر؟
Lebanon 24
كيف تساعدك أغانيك المفضلة على تناول طعام صحي أكثر؟
07:32 | 2026-03-08
08/03/2026 07:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبة السحور.. هذا ما يجب معرفتها عنها
Lebanon 24
وجبة السحور.. هذا ما يجب معرفتها عنها
06:00 | 2026-03-08
08/03/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
Lebanon 24
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
00:18 | 2026-03-08
08/03/2026 12:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
07:07 | 2026-03-08
08/03/2026 07:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول اسمه لخلافة خامنئي.. هذه أسرار ثروة مجتبى خامنئي
Lebanon 24
بعد تداول اسمه لخلافة خامنئي.. هذه أسرار ثروة مجتبى خامنئي
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جواسيس" في لبنان.. تقريرٌ جديد عن "إنزال النبي شيت"
Lebanon 24
"جواسيس" في لبنان.. تقريرٌ جديد عن "إنزال النبي شيت"
06:30 | 2026-03-08
08/03/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
15:08 | 2026-03-08
طرق سهلة لزيادة البروتين في طبق الأرز.. اليكم ابرزها
11:00 | 2026-03-08
التسمم العرضي عند كبار السن… خطوات بسيطة للوقاية والسلامة اليومية
09:19 | 2026-03-08
الفلفل الأحمر أم الأخضر.. أيهما يمنحك فوائد صحية أكبر؟
07:32 | 2026-03-08
كيف تساعدك أغانيك المفضلة على تناول طعام صحي أكثر؟
06:00 | 2026-03-08
وجبة السحور.. هذا ما يجب معرفتها عنها
03:00 | 2026-03-08
شراب الجلاب.. لماذا مهم في رمضان؟
فيديو
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
09/03/2026 00:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
09/03/2026 00:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
03:11 | 2026-03-06
09/03/2026 00:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24