تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الفطر بانتظام؟

Lebanon 24
09-03-2026 | 05:00
A-
A+
ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الفطر بانتظام؟
ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الفطر بانتظام؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُعد الفطر من الأطعمة الداعمة لصحة القلب، لاحتوائه على البوتاسيوم والألياف والبروتين ومجموعة من الفيتامينات والمعادن، ما قد يساعد في ضبط ضغط الدم وخفض الكوليسترول ودعم المناعة. وتوضح اختصاصيتا تغذية أن البوتاسيوم فيه يساهم في التخلص من الصوديوم الزائد، فيما تُعد أنواع مثل عرف الأسد والريشي والشيتاكي من الأكثر فائدة لاحتوائها على مركبات مضادة للأكسدة.
كما يحتوي الفطر على عناصر غذائية مهمة مثل السيلينيوم والزنك وفيتامينات ب ومضادات أكسدة مثل الإرغوثيونين والجلوتاثيون، وهي مركبات تدعم وظائف الجسم وتحمي الخلايا. ومع ذلك، تبقى الأبحاث حول تأثيره المباشر على صحة القلب محدودة وغير حاسمة، ما يجعل إدراجه جزءاً من نظام غذائي متوازن أكثر واقعية من اعتباره علاجاً بحد ذاته.

ولتحسين ضغط الدم، يُنصح أيضاً بالإكثار من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والأسماك والبقول والمكسرات، مع تقليل الدهون والصوديوم والمشروبات المحلاة، إلى جانب الحفاظ على النشاط البدني والنوم الجيد وضبط التوتر. (verywell health)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث لأمعائكم عند تناول الأطعمة الحارة بانتظام؟
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 13:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث لمستوى السكر في الدم عند تناول خبز القمح الكامل بانتظام؟
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 13:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث عند تناول الحديد و"فيتامين سي" معا؟
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 13:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة طبية: تناول الأناناس بانتظام يعزز الهضم ويدعم صحة القلب
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 13:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الكوليسترول

فيتامينات ب

المعادن

يونين

الأسد

السيل

ماك و

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:20 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:53 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-03-09
Lebanon24
00:00 | 2026-03-09
Lebanon24
17:00 | 2026-03-08
Lebanon24
15:08 | 2026-03-08
Lebanon24
11:00 | 2026-03-08
Lebanon24
09:19 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24