17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
صحة
ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الفطر بانتظام؟
Lebanon 24
09-03-2026
|
05:00
photos
يُعد
الفطر
من الأطعمة الداعمة لصحة القلب، لاحتوائه على البوتاسيوم والألياف والبروتين ومجموعة من الفيتامينات والمعادن، ما قد يساعد في ضبط ضغط
الدم
وخفض
الكوليسترول
ودعم المناعة. وتوضح اختصاصيتا تغذية أن البوتاسيوم فيه يساهم في التخلص من الصوديوم الزائد، فيما تُعد أنواع مثل عرف
الأسد
والريشي والشيتاكي من الأكثر فائدة لاحتوائها على مركبات مضادة للأكسدة.
كما يحتوي الفطر على عناصر غذائية مهمة مثل السيلينيوم والزنك وفيتامينات ب ومضادات أكسدة مثل الإرغوثيونين والجلوتاثيون، وهي مركبات تدعم وظائف الجسم وتحمي الخلايا. ومع ذلك، تبقى الأبحاث حول تأثيره المباشر على صحة القلب محدودة وغير حاسمة، ما يجعل إدراجه جزءاً من نظام غذائي متوازن أكثر واقعية من اعتباره علاجاً بحد ذاته.
ولتحسين ضغط الدم، يُنصح أيضاً بالإكثار من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والأسماك والبقول والمكسرات، مع تقليل الدهون والصوديوم والمشروبات المحلاة، إلى جانب الحفاظ على النشاط البدني والنوم الجيد وضبط التوتر. (verywell health)
