طريقة بسيطة لتحسين حالة مرضى الخرف.. ما هي؟

كشفت دراسة علمية جديدة أن بعض الممارسات التي تربط بين الجسد والعقل، مثل التأمل واليوغا ورياضة تشي وتمارين التنفس، تساعد مرضى الخرف في التغلب على القلق والتوتر والاكتئاب.

وقام الباحثون خلال دراستهم بتحليل نتائج 89 بحثا ودراسة علمية تتعلق بتأثير الممارسات المذكورة على الصحة العقلية والنفسية عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف الإدراك والذاكرة، وأظهرت النتائج أن ممارسة التأمل واليوغا ورياضة التاي تشي وتمارين التنفس حسّنت الحالة النفسية بشكل ملحوظ لدى تلك الفئة من الناس، حيث أبلغ العديد من المشاركين عن انخفاض في مستويات القلق والاكتئاب والتوتر، بالإضافة إلى تحسن في جودة الحياة .



وكشف التحليل أن هذه الممارسات تحقق أفضل نتائجها عندما تكون الجلسات قصيرة وبسيطة، بحيث لا تزيد عادة عن ساعة واحدة، كما أن فعاليتها تتعزز بشكل كبير عندما يشارك فيها أفراد الأسرة أو مقدمو الرعاية، وبشرط أن تكون الجلسات منتظمة وجماعية.

ووفقا للعلماء يمكن أن تُشكل هذه الأساليب غير الدوائية إضافة مهمة للعلاج التقليدي للخرف، ويخطط الفريق البحثي في لتطوير واختبار برامج جديدة تعتمد على التكنولوجيا، بهدف تسهيل تطبيق هذه الممارسات في دور رعاية المسنين والمرافق الطبية.



وتشير العديد من الدراسات الطبية إلى أن ممارسة اليوغا وتمارين التنفس تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسّن جريان في الجسم، ما يحسن إمداد الدماغ بالأكسيجين، وبالتالي يتحسن عمل الدماغ وتنشط الذاكرة.