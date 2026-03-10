تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

10 نصائح يومية تحافظ على الشباب والحيوية

Lebanon 24
10-03-2026 | 15:00
10 نصائح يومية تحافظ على الشباب والحيوية
يشير خبراء الصحة إلى أن الحفاظ على الحيوية والشباب مع التقدم في العمر لا يتطلب إنفاق مبالغ كبيرة على مستحضرات التجميل أو المكملات الغذائية، بل يعتمد أساساً على مجموعة من العادات اليومية البسيطة التي يمكن لأي شخص اتباعها دون تكلفة، وفق تقرير مجلة «VegOut» الأميركية.

وأكد الخبراء أن الأشخاص الذين يحافظون على نشاطهم وحيويتهم في سن متقدمة عادة ما يتبعون نمط حياة متوازناً يركز على العناية بالجسم والعقل معاً، من خلال ممارسات يومية تعزز الصحة البدنية والنفسية.

وركز الخبراء على عشر عادات يومية يتبعها هؤلاء الأشخاص:

  1. النوم أولوية أساسية: الالتزام بجدول نوم ثابت وتهيئة بيئة مريحة للنوم بعيداً عن الشاشات والضوضاء.

  2. شرب الماء بانتظام: الحفاظ على الترطيب طوال اليوم دون الحاجة لمياه فاخرة أو أنظمة مكلفة.

  3. الحركة اليومية: ممارسة المشي، صعود السلالم، التمدد، أو الأعمال المنزلية كجزء من الحياة اليومية.

  4. تناول طعام بسيط وطبيعي: التركيز على الخضراوات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والطهي في المنزل.

  5. بناء علاقات اجتماعية قوية: الحفاظ على التواصل مع الأصدقاء والعائلة والمشاركة في أنشطة مجتمعية.

  6. قضاء وقت في الطبيعة: الاستمتاع بالهواء الطلق والضوء الطبيعي لتنظيم الساعة البيولوجية وتقليل التوتر.

  7. العيش بوعي وحضور: ممارسة اليقظة الذهنية والتركيز على اللحظة الحالية.

  8. الضحك بانتظام: تعزيز الصحة النفسية والجسدية من خلال الضحك ومشاهدة الكوميديا.

  9. وجود هدف في الحياة: الاستمرار في العطاء والمشاركة في أنشطة تمنح الحياة معنى.

  10. تقبّل التقدم في العمر: التركيز على تحسين العادات اليومية ونظرة الشخص للحياة بدلاً من القلق بشأن ما لا يمكن تغييره.

ويؤكد الخبراء أن الالتزام بهذه العادات البسيطة يساهم في الحفاظ على الحيوية والصحة النفسية والجسدية لفترة أطول، دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ طائلة على منتجات تجميلية أو مكملات غذائية.

 
