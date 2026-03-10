تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

إليك أفضل وقت لقياس الوزن!

Lebanon 24
10-03-2026 | 17:00
إليك أفضل وقت لقياس الوزن!
إليك أفضل وقت لقياس الوزن! photos 0
يشير خبراء الصحة إلى أن الحفاظ على وزن صحي لا يقتصر على المظهر فقط، بل يلعب دوراً أساسياً في صحة القلب، ووظائف الكلى، والأيض العام، مشددين على أهمية تحديد الوقت الأمثل لقياس الوزن لضمان دقة النتائج وتعزيز جهود إدارة الوزن بفاعلية، وفق تقرير لمجلة «هيلث».

ويؤكد الخبراء أن أفضل وقت للوقوف على الميزان هو صباحاً، قبل تناول الطعام أو الشراب وبعد استخدام الحمام، حيث يكون الوزن أكثر دقة بعيداً عن تأثير الطعام والسوائل والتغيرات الهرمونية والملح الذي قد يسبب احتفاظ الجسم بالماء.

وتوضح تيريزا جنتيل، اختصاصية التغذية المسجلة، أن قياس الوزن في نفس الوقت يومياً يساعد على الحصول على بيانات دقيقة، مضيفة أن الأشخاص الذين يزنون أنفسهم يومياً أكثر قدرة على خسارة الوزن والتحكم به، بينما يمكن للأشخاص غير القلقين بشأن الوزن الوزن أقل تواتراً.

وتشير الأبحاث إلى أن الوزن اليومي يرتبط بمعدلات أعلى من النجاح في فقدان الوزن، بينما ينصح بالوزن مرة واحدة على الأقل أسبوعياً لمن يسعون للتحكم في وزنهم ضمن خطة علاجية أو لفقدان الوزن تدريجياً.

ومن جانب آخر، يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من اضطرابات الأكل أو القلق بشأن الميزان، أن يزنوا أنفسهم بشكل أقل تواتراً لتجنب التأثير السلبي على المزاج، وفق سمر كيسل، اختصاصية التغذية المتخصصة في السمنة وإدارة الوزن.

ويشير الخبراء إلى أن متابعة الوزن ليست المؤشر الوحيد للصحة، حيث يمكن الاعتماد على مؤشرات أخرى مثل قياس الملابس، نتائج التحاليل الأيضية، مستويات الطاقة، والأداء البدني، إضافة إلى الالتزام بالعادات الصحية اليومية مثل التغذية السليمة، والنشاط البدني، والحصول على قسط كافٍ من النوم

