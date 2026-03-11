فوائد الفلفل الحار على صحة القلب!

أظهرت دراسات حديثة أن الفلفل الحار لا يقتصر دوره على إضافة النكهة للطعام فقط، بل قد يقدم فوائد صحية متعددة، خصوصاً لصحة القلب والدورة الدموية، وفقاً لتقارير صحية متعددة.

وينتمي الفلفل الحار إلى فصيلة الباذنجانيات، ويحتوي على مركب الكابسيسين النشط المسؤول عن مذاقه اللاذع، والذي يُنسب إليه جزء كبير من فوائده الصحية المحتملة. وتشير الأبحاث إلى أن تناول الفلفل الحار بانتظام قد يساهم في تنظيم ضغط ، خفض مستويات الضار، وتحسين تدفق الدم داخل الجسم، فضلاً عن تقليل احتمالات تجلط الدم.

وأظهرت دراسة أُجريت على أكثر من 600 شخص بالغ في ونُشرت بمجلة «ارتفاع ضغط الدم» أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الحارة بانتظام كانوا يتمتعون بضغط دم أقل، ويرجع ذلك جزئياً إلى قدرة الكابسيسين على تعزيز الإحساس بنكهة الملح، مما يقلل من استهلاك الصوديوم ويساهم في حماية القلب.

ويُنصح بإدخال الفلفل الحار في بمعدل بين مرتين وثلاث أسبوعياً، ويمكن طهوه أو مزجه مع الزبادي أو الصلصات الكريمية لتخفيف حدة النكهة مع الحفاظ على فوائده الصحية.

ويؤكد الخبراء أن استهلاك الفلفل الحار باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن قد يكون وسيلة طبيعية لدعم صحة القلب وضبط ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.